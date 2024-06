Victoria Ruffo y el consejo que le dio a José Eduardo Derbez antes de convertirse en papá

La espera del nacimiento de la hija de José Eduardo Derbez está a punto de llegar a su fin y una de las personas más emocionadas por dar la bienvenida a Tessa es la actriz Victoria Ruffo, quien recientemente confesó que ya compartió sus mejores tips con el futuro papá. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

En una entrevista a la revista TvyNovelas, la protagonista de “Corona de lágrimas” expresó su emoción por dar la bienvenida a la bebé que hará debutar a su hijo junto a Eugenio Derbez como papá.

A pesar de haberse mantenido muy cerca de José Eduardo Derbez y Paola Dalay durante el embarazo, reveló que se mantendrá al margen con respecto a la educación de la pequeña Tessa, ya que ella se considera una mamá “relajada”.

Bajo esta misma tesitura, Victoria Ruffo indicó que para ella no hay manera “perfecta” de ser padre: “Yo soy una mamá a mi estilo, los quiero, los educo, los oriento, los trato con mucho cariño, hablo con ellos”, declaró ante la publicación.

La histrionisa profundizó en su experiencia con la maternidad y aseguró que no todo es color de rosa: “También me ha tocado ser dura, pero con los hijos todo es un estira y afloje, no hay manera de ser diferente”.

Durante la entrevista, la famosa compartió que Anuar y Victoria, sus hijos con Omar Fayad, están muy emocionados por convertirse en tíos: “Ha comprado cualquier cantidad de cosas (…) Ella está tejiendo, teje muy bonito y ya le ha hecho tres suéteres”, confesó.

A pesar de ser cuestionada sobre la fecha en la que Tessa haría su arribo, Victoria Ruffo decidió mantener este dato desconocido. Sin embargo, se sabe que podría ocurrir el próximo mes de julio gracias a las declaraciones de la pareja de José Eduardo Derbez, Paola Dalay.

