Victoria Ruffo recordó las complicaciones que sufrió en su embarazo con José Eduardo Derbez

La primera actriz Victoria Ruffo hizo un viaje al pasado y recordó con nostalgia cómo vivió el embarazo de su primogénito José Eduardo Derbez hace más de tres décadas, asegurando que no todo fue color de rosa durante su espera.

En una entrevista reciente con el programa “Sale el Sol”, la protagonista de “Corona de Lágrimas” abrió el baúl de los recuerdos con respecto a su experiencia con la maternidad, sobre todo ahora que su nieta Tessa fue la protagonista de un tercer festejo previo a su nacimiento.

Al ser cuestionada sobre su experiencia, Victoria Ruffo indicó que para ella cada uno de sus embarazos fue motivo de celebración: “Fíjate que realmente hicieron pocos, porque yo me acuerdo que cuando Anuar y Vicky, híjole, en Hidalgo me hicieron como 8 baby shower, en México me hicieron como 6 baby shower, o sea, hasta creo que son poquitos los que han hecho“, detalló.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues recordó que su primer embarazo le dejó un mal sabor de boca con respecto al proceso de recuperación después del parto.

“Con José Eduardo más bien, los entuertos (dolores de vientre después del parto), ahí se los encargo, esos sí son horrorosos, y esos sí los tuve, y los entuertos son supuestamente cuando todos los órganos, cuando está el bebé adentro pues todo lo empuja, y cuando ya sale entonces empiezan a moverse los órganos a tomar su lugar. es doloroso… ay no, yo sentía que me moría, pero con los gemelos ya no“, narró la histrionisa.

Para finalizar, Ruffo reflexionó sobre el fallecimiento de su madre hace apenas un año, asegurando que esta etapa en la vida de su hijo con Eugenio Derbez habría representado una gran alegría para ella.

“Me duele porque mi mamá adoraba a José Eduardo, mi padre también, hubieran sido felices de saber que iban a ser pues bisabuelos, sobre todo mi mamá que se acaba de morir hace un año, hubiera estado feliz“, se sinceró ante las cámaras del programa.

