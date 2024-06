Victoria Ruffo confiesa que su ruptura con Eugenio Derbez la mandó a terapia 

Victoria Ruffo celebró su cumpleaños trabajando en una de las funciones de su obra de teatro “Las Leonas”, evento en el que tuvo un breve encuentro con la prensa y donde, de paso, aprovechó para hacer una inesperada confesión sobre su ruptura con el padre de José Eduardo, Eugenio Derbez.

De acuerdo con la protagonista de Corona de Lágrimas, luego de su separación con el comediante tuvo buscar ayuda psicológica para poder superar dicha situación, hecho que hasta el momento permanecía desconocido.

“Sí, claro, cuando terminó mi relación con Eugenio yo tuve que tomar terapia, un rato”, destapó la famosa ante las cámaras de diversos medios de comunicación.

Uno de sus mayores aprendizajes durante esta etapa fue que no se debe buscar culpables en una separación: “Estuve como siete meses con una terapeuta, yo tengo una frase que me ayudó mucho con mi proceso y es: ‘el problema es de dos, el 50 por ciento de uno y el 50 del otro’, o sea, no es tu culpa totalmente, ni la culpa del otro, y yo me echaba la culpa totalmente“, contó la famosa.

Sin embargo, para Victoria Ruffo sus diferencias con el actor y productor de “No se aceptan devoluciones” ya quedaron en el pasado. Ahora espera poder escribir una nueva historia en la que su nieta Tessa sea la protagonista, así como la motivación para limar sus asperezas.

Incluso, reveló que no se opone a la idea de fotografiarse junto a él cuando nazca su nieta: “Yo digo que sí tenemos que tomarnos una foto juntos, somos los abuelos paternos, y tenemos que tomarnos una foto con Tessa, a fuerza”, apuntó.

Victoria Ruffo recalcó que es importante dejar la polémica en el pasado, sobre todo ahora que un nuevo integrante de su familia los volverá a unir: “Obviamente Eugenio y yo no funcionamos por eso no separamos, pero somos papás de José Eduardo y ahora somos abuelos de Tessa… Pues vamos a estar siempre juntos, unidos de alguna manera”, dijo para finalizar.

Por su parte, Eugenio Derbez se mantiene con las mismas expectativas que su ex pareja, argumentando que la prioridad y foco debe estar en el nacimiento de su nieta Tessa y no en su “reencuentro” con la primera actriz.

“Lo último que quiero es seguir con esto, lo hemos platicado mucho José Eduardo y yo, ahora creo que la bebé nos va a unir de alguna manera, estoy un poco preocupado por ese encuentro, no sé cómo se vaya a dar, creo que la gente también está más preocupada por el encuentro de nosotros que por el nacimiento de la bebé“, declaró en una charla reciente para el programa “De Primera Mano”.

