Victoria Ruffo habla sobre la petición de Alessandra Rosaldo a Eugenio Derbez

Con el nacimiento de su primera nieta a la vuelta de la esquina, cada vez son más las preguntas que Victoria Ruffo recibe sobre su ex pareja, el actor Eugenio Derbez. Fue justamente durante su más reciente interacción con la prensa que la estrella de televisión fue cuestionada sobre su opinión ante la petición de Alessandra Rosaldo en la que instó a “dejar el pasado atrás” y no seguir hablando sobre la relación que mantuvieron hace varias décadas.

Recordemos que hace unos días, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” informó a los medios de comunicación que de ahora en adelante no mencionará la madre de José Eduardo a petición de su esposa.

“Ya no quiero hablar de ese tema porque ya me regañó y con toda razón, me dijo ‘ya deja de hablar de esa… de tu pasado’ y se lo prometí, entonces por eso, mejor ya no digo… porque si no me cuesta el matrimonio“, estableció Eugenio Derbez.

Bajo esta misma tesitura, la histrionisa expresó sus dudas sobre la posición de Alessandra Rosaldo al respecto: “No creo, la verdad yo considero a Alessandra muy inteligente, muy trabajadora, muy buena mamá, muy segura”, dijo ante las cámaras de ‘Despierta América’.

Con respecto a las declaraciones del mexicano sobre su ausencia en la crianza de Jose Eduardo Derbez, Victoria Ruffo dijo lo siguiente: “Ay, pero pues es que no pudo porque trabajaba mucho”.

Además, bajo esta misma tesitura la primera actriz no dudó en deshacerse en halagos hacia el actor, afirmando que su disciplina lo ha llevado a donde está: “Es un hombre muy talentoso“.

