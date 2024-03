Eugenio Derbez revela que Alessandra Rosaldo le prohibió hablar de su ex Victoria Ruffo

A pesar de la tregua que Eugenio Derbez y su ex pareja Victoria Ruffo han acordado luego de varios años de descontento a nivel mediático, el actor y comediante generó controversia al hacer una petición a la prensa que involucró el nombre de su esposa Alessandra Rosaldo.

De acuerdo con el protagonista de “No se aceptan devoluciones” y “How to be a Latin Lover”, si bien finalmente ha logrado limar las asperezas con la madre de su hijo José Eduardo, no desea seguir siendo cuestionado sobre la actriz, ya que dichas preguntas se han tornado “de rutina”.

Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención del público cuando el famoso externó su petición. Y es que Eugenio Derbez argumentó que esta decisión se vio incentivada por su actual esposa, Alessandra Rosaldo.

“Ya no quiero hablar de ese tema (sobre Victoria Ruffo). Ya me regañó Alessandra y con toda razón”, son las palabras que expresó el también productor y que desataron una ola de teorías en las que se apuntó a que la vocalista de “Sentidos Opuestos” estaría celosa.

Con su característico sentido del humor, el mexicano advirtió que seguir dando declaraciones al respecto podría pasarle factura dentro de su matrimonio: “Me dijo: ‘Ya deja de hablar de tu pasado’. Se lo prometí. Me cuesta el matrimonio”, bromeó.

Cabe recalcar que dichas declaraciones surgen a solo unas semanas de que Eugenio Derbez externará su apertura a convivir más con Victoria Ruffo debido a la próxima llegada de su nieta.

“Ya lo sané, ya lo platiqué, y creo que viene uno de los regalos que nos va a traer, nos vamos a tener que encontrar y fumar la pipa de la paz”, dijo en su momento a Venga la Alegría.

Seguir leyendo:

• Eugenio Derbez quiere que su nieta herede el “gen familiar” y hacerse más cercano a Victoria Ruffo

• José Eduardo Derbez y Paola Dalay serán padres. Eugenio Derbez tendrá otro nieto

• Eugenio Derbez recibe un regalo en honor a su perrita ‘Fiona’