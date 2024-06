Victoria Ruffo destapa que su nieta heredó los genes de Eugenio Derbez: “La hemos visto en ultrasonidos”

La reconocida actriz Victoria Ruffo cuenta los días para dar la bienvenida a su primera nieta, hija de su primogénito José Eduardo Derbez. Fue justamente guiada por su emoción que reveló algunos detalles con respecto a la pequeña que la unirá una vez más a su ex pareja Eugenio Derbez.

En una entrevista reciente, la protagonista de “Corona de Lágrimas” fue cuestionada sobre cómo se prepara para la llegada de Tessa. Ante ello, reveló que la espera se le hace cada vez más larga gracias a la expectativa que tiene por conocer a quien será la integrante de su familia más joven.

“Ya quiero que salga de ahí, de la panza. La verdad creo que sí estamos muy, muy contentos y muy nerviosos, ya con deseos de verla, de cargarla, de ver cómo es, ¿no?”, contó ante las cámaras del programa “Sale el Sol”.

Sin embargo, su hijo José Eduardo y su nuera Paola Dalay se han encargado de involucrarla en algunos de los momentos más importantes del embarazo; por ejemplo, las visitas al doctor y ultrasonidos.

“Aunque te voy a decir que los ultrasonidos ya les ves hasta el diente que les va a salir dentro de un año. Entonces la hemos estado viendo en algunas ocasiones que los he acompañado y está hermosa la nena”, expresó emocionada.

Al ser cuestionada sobre el parecido de la pequeña a su lado de la familia, Victoria Ruffo confesó que gracias a las imágenes 3D hasta el momento todo parece indicar que el “gen Derbez” lleva la delantera.

“José Eduardo ya me dijo que la foto que me mandó dice ‘mamá, tiene la barba partida’, entonces pues ya la regamos”, bromeó la primera actriz. Y es que a pesar de la polémica que los ha perseguido por varias décadas, la famosa está segura de que la llegada de su nieta los ayudará a dar vuelta a la página.

“Ya son muchos años, de veras de estarnos peleando como perros y gatos, yo no creo que tengamos ningún problema de estar con la niña, tenerla, probablemente cuando me vea llegar salga por la puerta de atrás del hospital, porque eso sí, me tiene miedo“, dijo para finalizar.

