Victoria Ruffo destapa la razón por la que no invitó a los Derbez al baby shower de su nieta

El próximo nacimiento de la hija de José Eduardo Derbez ha desatado varias interrogantes sobre la convivencia entre sus abuelos, la primera actriz Victoria Ruffo y el comediante Eugenio Derbez, quienes por más de dos décadas han protagonizado una enemistad mediática tras una relación fallida.

Si bien en un inicio los famosos apuntaron a que la llegada de su nieta sería la excusa perfecta para dar tregua a sus diferencias, todo parece indicar que esto no sería del todo cierto. Y es que recientemente, la protagonista del melodrama “Corona de Lágrimas” realizó un baby shower en honor a la nueva integrante de su familia para el que su ex pareja no fue invitado.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Victoria Ruffo contó varios detalles sobre el festejo de la pequeña: “Estamos muy contentos, la pasamos muy bien; bailamos, cantamos… hubo mucha alegría, estamos muy contentos, la verdad, de que este angelito, Tessa ya llegue”.

Al ser cuestionada sobre el actor Eugenio Derbez y la causa por la que no asistió al evento, no tuvo reparo en asegurar que no eran personas cercanas a ella. Además, ellos tampoco la convocaron al baby shower que organizaron recientemente.

“No son mis amigos y ellos tampoco me invitaron al suyo (…) Tiene dos familias, su papá tiene otra familia, otros hijos, José Eduardo se lleva muy bien con todos ellos y, de este lado, tiene otros hermanos, se lleva también muy bien con ellos“, argumentó.

A pesar de no haber sido convocada a la ceremonia que la familia Derbez realizó, Victoria Ruffo indicó que de haber recibido una invitación, hubiera asistido.

Seguir leyendo:

• Victoria Ruffo habla sobre la petición de Alessandra Rosaldo a Eugenio Derbez

• Eugenio Derbez revela que Alessandra Rosaldo le prohibió hablar de su ex Victoria Ruffo

• Victoria Ruffo responde si está dispuesta a “limar sus asperezas” con Eugenio Derbez