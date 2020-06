Ana De La Reguera acusa a Horacio Villalobos de misógino

Surgen nuevas denuncias en contra del conductor luego de que Amandititita alzó la voz en contra de los ataques misóginos, racistas y clasistas

Tras la denuncia pública que hizo Amandititita de Horacio Villalobos de que no la bajaba de india en la televisión, Ana de la Reguera entró en su defensa y aseguró que el conductor normaliza la misoginia.

“Gracias @amandititita por alzar la voz e inspirarnos. Yo lo viví. Se expresó con comentarios misóginos y denigrantes hacia mi apariencia y la de otras mujeres también sin ninguna consecuencia“, escribió Ana en Twitter.

“Lo más preocupante es que se le sigue permitiendo estar al aire. #HoracioVillalobos. El problema es de fondo, permitiéndose que se hable en TV abierta sobre la apariencia de una mujer, promueve y normaliza la misoginia y el maltrato verbal hacia nosotras“, agregó.

Gracias @amandititita por alzar la voz e inspirarnos.Yo lo viví. Se expresó con comentarios misogínos y denigrantes hacia mi apariencia y la de otras mujeres también sin ninguna consecuencia. Lo más preocupante es que se le sigue permitiendo estar al aire. #HoracioVillalobos pic.twitter.com/CQdhc4rP16 — Ana De La Reguera (@ADELAREGUERA) June 21, 2020

La actriz también compartió un mensaje escrito por Villalobos porque además de criticar su serie, Ana, hizo comentarios negativos de su apariencia física.

“Se ve muy mayor, se ve muy fregada, ya no se ve fresca, guapa, ya se le fue el tren, según vemos en esta serie. Lo bonito que era ya se le fue, se ve patética y nunca aprendió a hacer comedia“, posteó el conductor.

A la publicación de De La Reguera se le unió la conductora Claudia Lizaldi, quien aseguró que también ha sido víctima de Horacio Villalobos.

“Me incluyo, me ha insultado por años sin consecuencia alguna, algún día decidió que me odiaba y ha sido implacable al ofenderme de todas las formas posibles. Seguramente la lista podría crecer y crecer… @CONAPRED“, escribió Lizaldi, sobre el conductor de Farándula 40.

Me incluyo, me ha insultado por años sin consecuencia alguna, algún día decidió que me odiaba y ha sido implacable al ofenderme de todas las formas posibles. Seguramente la lista podría crecer y crecer… @CONAPRED https://t.co/AExc91uTwK — Claudia Lizaldi 🧘🏻‍♀️ (@ClaudiaLizaldi) June 21, 2020

Todo empezó porque Amandititita señaló directamente que Horacio Villalobos hizo miles de parodias en las que siempre la calificó de india para ofenderla.

Además, la cantautora aseguró que ha sido víctima de ataques misóginos, racistas y clasistas desde hace una década, de los conductores Gustavo Adolfo Infante, Alex Kafie y el mismo Horacio.

” ¿Y por qué los hicieron? Porque se puede. Porque yo para ellos no tengo valor”, escribió Amandititita.

También agradeció a Ana por haberse unido contra los conductores que maltratan a las mujeres.

“Exacto querida Ana hablar en tele abierta así de una mujer fomenta y normaliza la violencia. En un país donde hay al rededor de 10 feminicidios por día no se puede aprobar este contenido. Porque la tele es educación. No te mereces esas palabras, te abrazo“, escribió Amandititita.