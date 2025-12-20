Bad Bunny reúne a Julieta Venegas, Salma Hayek y Danna Paola en su sexto show en México

La recta final de la serie de presentaciones de Bad Bunny en México apunta a ser una de las más explosivas de toda su gira, pues de nueva cuenta sorprendió con la aparición especial de varias estrellas que le sacaron brillo a la pista y, en el caso de Julieta Venegas, pusieron a cantar al público asistente.

Frente a un abarrotado Estadio GNP y rodeada de aplausos, la tijuanense apareció sobre el escenario tocando el piano para interpretar junto al boricua su tema en colaboración “Lo siento BB:/”, marcando uno de los momentos más emotivos de la velada.

A través de diversas fotografías y videos quedó inmortalizada la gran conexión entre ambos artistas, quienes extendieron su tiempo en la tarima al presentar dos temas más en conjunto: “Ojitos Lindos” y el gran éxito de Julieta Venegas, “Lento”.

Visiblemente conmovido por la aparición de la mexicana dentro de su sexta presentación en territorio azteca, el denominado “Conejo Malo” exhortó al público a llenar de aplausos a la estrella mexicana.

“Yo quiero que se sienta todo el amor de ustedes a una gran artista de esta tierra, una leyenda, que se atrevió a cantar ‘Ojitos Lindos’ con nosotros… ¡Julieta Venegas! Que se sienta“, se le escucha decir al famoso antes de abrazar a la artista.

Por su parte, los internautas no dejaron pasar la oportunidad de externar su emoción ante el junte que protagonizaron los famosos, calificándolo como uno de los más “icónicos”. Mensajes como: “Esto no solo le gana a todos los días de Bad Bunny… esto de hoy es el mejor concierto de México en el año” y “Todas las fechas tuvieron su día especial, todos ganamos” inundaron las diversas plataformas digitales.

Cabe recalcar que además de Julieta Venegas, la velada incluyó la presencia de otras estrellas de talla internacional, incluyendo a la actriz veracruzana Salma Hayek, el rapero Santa Fe Klan, Loreto Peralta y la cantante Danna Paola. Los famosos gozaron de la presentación de Bad Bunny desde el exclusivo escenario “La Casita”.

