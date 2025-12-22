¿Quiénes fueron los últimos invitados a la casita de Bad Bunny en México?

El histórico paso de Bad Bunny por la Ciudad de México llegó a su fin este domingo, consolidándose como el evento musical más relevante del año.

Tras ocho fechas de lleno total en el Estadio GNP Seguros, el DeBÍ TiRAR MáS FOToS Tour no solo destacó por su despliegue técnico, sino por convertir a “La Casita” —una zona VIP en medio del escenario— en la pasarela más exclusiva del entretenimiento.

Durante el cierre de la gira este fin de semana, el brillo de Hollywood se hizo presente con la llegada de Eiza González y Luis Gerardo Méndez.

Eiza, quien viajó desde California, fue captada bailando y disfrutando del show en su país natal, mientras que el actor Diego Boneta sorprendió al “dobletear” su asistencia; el protagonista de la serie de Luis Miguel ya había acudido el 11 de diciembre con su novia Renata Notni, pero decidió repetir la experiencia junto a sus colegas este domingo.

Ellos se sumaron a una lista impresionante de figuras que desfilaron por el escenario en las primeras fechas. Entre las más destacadas estuvo la presencia de la icónica Salma Hayek, quien celebró con orgullo al boricua, así como Gael García Bernal, captado sacando sus mejores pasos de baile.

La representación mexicana también incluyó a figuras de la talla de Yalitza Aparicio, Ana de la Reguera, Bárbara de Regil, Galilea Montijo y Cassandra Sánchez Navarro.

El mundo digital también tuvo su espacio con influencers como Luisito Comunica, Juanpa Zurita y Yeri Mua, quienes documentaron la energía del Estadio GNP desde la privilegiada vista de “La Casita”.

Con el último show celebrado este domingo 21 de diciembre, Benito Antonio Martínez Ocasio cierra un ciclo inolvidable en México. Más que una serie de conciertos, su estancia fue el punto de reunión de la élite artística, dejando una estela de momentos virales que marcarán la historia de los espectáculos en el país.

Tras sus shows en México, la gira de Bad Bunny llegará a Chile, Perú, Colombia, Argentina y Brasil entre enero y febrero de 2026.

Antes de llegar a Europa, Bad Bunny se presentará por primera vez en Australia y Japón.

En mayo, la gira llegará a Europa. El reguetonero se presentará en España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

La ciudad en la que Bad Bunny ofrecerá más será Madrid, donde realizará diez conciertos Estadio Metropolitano entre mayo y junio.

