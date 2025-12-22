Así fue el reencuentro entre J Balvin y Bad Bunny: “Estábamos esperando el momento perfecto”

J Balvin y Bad Bunny juntos de nuevo. Durante la noche de clausura de su gira Debí tirar más fotos en el Estadio GNP, en Ciudad de México, el cantante puertorriqueño sorprendió al mundo al invitar al escenario al artista colombiano, confirmando así el fin de su distanciamiento.

El ambiente se transformó en euforia absoluta cuando los primeros acordes de “La canción” comenzaron a sonar. J Balvin apareció bajo los reflectores, y tras años de tensiones públicas, ambos artistas se fundieron en un emotivo abrazo que fue el cierre de un ciclo de malentendidos.

Sobre el escenario, Bad Bunny tomó el micrófono para dedicar unas palabras cargadas de honestidad. “El sentimiento es mutuo, te respeto mucho, te quiero mucho”, expresó el puertorriqueño.

Además, aprovechó el momento para aclarar que cualquier aspereza del pasado ya había sido tratada en privado: “Si en algún momento falté en algo, ya yo me disculpé hace mucho tiempo”.

Por su parte, el colombiano, visiblemente emocionado por el recibimiento de la capital mexicana y el gesto de su colega. La química que los hizo dominar las listas globales con el álbum Oasis (2019) pareció intacta, demostrando que la madurez personal ha superado los roces de la industria.

En este reencuentro Balvin y Benito dejaron claro que, por encima de las listas de popularidad, prevalecen el respeto y la historia compartida que cambió el rumbo de la música en español.

Tras sus shows en México, que finalizaron el 21 de diciembre, la gira de Bad Bunny llegará a Chile, Perú, Colombia, Argentina y Brasil entre enero y febrero de 2026.

Antes de llegar a Europa, Bad Bunny se presentará por primera vez en Australia y Japón.

En mayo, la gira llegará a Europa. El reguetonero se presentará en España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia, Italia y Bélgica.

La ciudad en la que Bad Bunny ofrecerá más será Madrid, donde realizará diez conciertos Estadio Metropolitano entre mayo y junio.

Seguir leyendo:

· Bad Bunny reúne a Julieta Venegas, Salma Hayek y Danna Paola en su sexto show en México

· ¿Quiénes han sido los invitados a la “casita” de Bad Bunny en su gira?

· Bad Bunny y Grupo Frontera encienden el escenario durante su cuarto show en CDMX