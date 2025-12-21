J Balvin se sinceró sobre su relación con Bad Bunny: “Estoy feliz con lo que pasa con Benito”

En una industria en la que el éxito suele medirse por números y colaboraciones, la relación entre las dos potencias del reguetón, J Balvin y Bad Bunny, ha estado bajo la lupa de los fanáticos durante meses. Tras una ola de rumores sobre un posible distanciamiento, el colombiano decidió sincerarse y poner fin a las especulaciones sobre una supuesta enemistad.

En una reciente entrevista con el streamer Ibai Llanos, el cantante de “Mi gente” abordó con madurez el vínculo que lo une al “Conejo Malo”.

“Ahora no estoy pensando en el número uno. Ahora estoy feliz con lo que pasa con Benito, por ejemplo, con Bad Bunny y lo puedo celebrar y lo puedo ver desde un punto que, si lo hubiera visto el J Balvin de hace seis, cinco años atrás, estaría dándome contra las paredes”, dijo Balvin.

Balvin fue enfático al aclarar que, más allá de la competencia natural que existe en la cima de las listas de popularidad, entre ellos no hay espacio para el odio. Sin embargo, no ocultó que la percepción del público y de la industria a veces intenta crear grietas donde no las hay.

“Ahora creo que estoy desde una perspectiva de celebrar el éxito de mis colegas”, aseguró el cantante.

El punto de inflexión en esta narrativa surgió tras algunas letras de Bad Bunny en su álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, que muchos interpretaron como “indirectas” hacia el colombiano.

Ante esto, Balvin reflexionó sobre cómo el éxito ajeno a veces se interpreta erróneamente. “Su nombre es envidia”, señaló el artista, refiriéndose no a un sentimiento personal entre ellos, sino a la energía externa que busca fragmentar la unidad del género urbano.

Balvin destacó que su relación con el puertorriqueño ha sido fundamental para la globalización de la música latina, recordando hitos como el álbum colaborativo Oasis. Para el intérprete de “Mi Gente”, Bad Bunny sigue siendo una figura que respeta profundamente.

El cantante colombiano también aseguró que Bad Bunny hizo falta en sus conciertos en Medellín, en los que tuvo invitados como Maluma, 50 Cent, Feid, entre muchos otros.

“Benito hizo falta, obviamente que hizo falta. Pero ya llegará el momento donde nos verán juntos de una manera muy genuina”, indicó.

Con estas declaraciones, J Balvin busca cerrar un capítulo de controversias mediáticas, reafirmando que su enfoque actual está en la evolución musical y la salud mental, dejando claro que, aunque los caminos artísticos tomen rumbos distintos, el respeto mutuo entre las leyendas del reguetón permanece intacto.

Seguir leyendo:

· “Quiero que él sepa lo mucho que lo amo y lo respeto”: El emotivo mensaje de J Balvin a Maluma

· J Balvin y Gilberto Santa Rosa cantaron juntos en The Tonight Show

· J Balvin reflexionó sobre la salud mental: “Todos pasamos por cosas”