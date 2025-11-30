“Quiero que él sepa lo mucho que lo amo y lo respeto”: El emotivo mensaje de J Balvin a Maluma

J Balvin y Maluma dejaron las asperezas atrás y protagonizaron uno de los momentos más emotivos del concierto del intérprete de “Mi gente” en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

En medio del show, J Balvin sorprendió al público al presentar a Maluma como uno de los invitados especiales de la noche, desatando la euforia en las tribunas del Atanasio Girardot.

Cuando Balvin invitó a su colega y antiguo “rival” a subir al escenario ambos se arrodillaron mientras el público coreaba sus nombres. Los cantantes sellaron el momento con un sentido abrazo.

Durante el emotivo momento, J Balvin también aprovechó para dedicarle un sentido mensaje a Maluma frente a sus miles de fanáticos.

Maluma se arrodilla ante J Balvin y Balvin le dedica unas palabras sobre las situaciones que pasaron en el pasado y como ahora son hermanos pic.twitter.com/6HAdILGe8g — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) November 30, 2025

J Balvin aprovechó el instante para reconocer que, durante años, Maluma fue visto como uno de sus principales competidores dentro del género urbano, pero que hoy él lo considera un hermano.

“Delante de todo el mundo quiero que él sepa lo mucho que lo amo y lo respeto. Que, de ser de mis mayores competencias, se ha vuelto uno de mis grandes hermanos”, dijo Balvin.

El intérprete de “Ginza” expresó que su cariño hacia Maluma también se extiende hacia su familia, su esposa e hija.

“Eres un parcero, un hermano, eres Juan Luis Londoño para mí, y soy José Álvaro Osorio para vos”, mencionó. “Tu hija París es como mi sobrina”, aseguró.

El reguetonero destacó el esfuerzo y la disciplina de su compatriota, resaltando el orgullo que siente por ver a otro paisa triunfar en la escena internacional.​

El emotivo intercambio fue celebrado en redes sociales, donde se viralizaron los videos del encuentro y las palabras de Balvin hacia Maluma.

El sábado, J Balvin se presentó en su natal Medellín, donde sorprendió a sus fanáticos con un espectáculo lleno de invitados, entre los que destacaron 50 Cent, Daddy Yankee, Ryan Castro, entre otros.

