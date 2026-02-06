Matthew Stafford gana el MVP de la NFL y anuncia con gracia que su carrera continúa

SAN FRANCISCO – A pesar de que él y su equipo no pudieron llegar al Super Bowl LX, Matthew Stafford vivió el jueves una de sus noches más memorables al ser premiado como Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL en la votación más cerrada en 22 años y luego anunciar que su carrera con los Rams de Los Ángeles continuará.

En lo que fue una parejera de dos candidatos, Stafford recibió 24 votos a primer lugar de parte de un panel de 50 electores para acumular un total de 366 puntos, mientras que Drake Maye, el joven quarterback de los New England Patriots, obtuvo 23 votos a primer lugar y 361 puntos. Es la votación más apretada desde 2003.

Stafford ha sido considerado por muchos años uno de los mejores quarterbacks de la liga, pero nunca había sido real contendiente al MVP. Ahora ya tiene uno, sumado a su anillo de Super Bowl conquistado hace cuatro años como mariscal de los Rams.

Matthew Stafford, quarterback estrella de los Rams, posa con su trofeo de Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL durante la ceremonia de los NFL Honors realizada en San Francisco. Crédito: Matt York | AP

Matthew Stafford tendrá el cumpleaños más feliz

Stafford, quien este sábado cumple 38 años, condujo a la ofensiva número 1 de la NFL en la campaña 2025 con 46 pases de touchdown y 4,707 yardas. Solo le interceptaron 8 pases. Los Rams fueron uno de los mejores equipos de la campaña, pero se quedaron apenas cortos del Super Bowl LX al perder contra Seattle en un duro encuentro por el título de la NFC.

Con su acostumbrada humildad, el quarterback le dio crédito del premio a sus compañeros, su entrenador Sean McVay, a quien llamó un amigo entrañable y el mejor líder que haya tenido, y a toda la organización de los Rams. También dijo frente a muchos de los mejores jugadores de la NFL de la actualidad y del pasado: “Tan solo estar respirando el mismo aire que ustedes es algo increíble para mí”.

Maye no asistió a la ceremonia de los NFL Honors realizada en el Palace of Fine Arts de San Francisco porque se encuentra concentrado con sus compañeros de New England para disputar el Super Bowl este domingo contra Seattle.

Apoyo de sus hijas, la razón de Stafford para continuar

Tras el anuncio de que había ganado el premio individual más codiciado de la NFL, Stafford subió al escenario con sus cuatro pequeñas hijas, quienes este año estuvieron muy presentes en los partidos de los Rams.

“Ustedes son increíbles animadoras para mí. Lo aprecio. Estoy muy feliz de tenerlas en los juegos conmigo y no puedo esperar para que me apoyen el siguiente año cuando estemos ahí pateando traseros”, dijo Stafford al final de su discurso, poniendo fin al suspenso sobre su futuro.

La noticia de que Stafford seguirá en el campo este 2026 para su campaña 18 en la NFL hizo levantarse de sus asientos al coach McVay, el receptor Puka Nacua, el corredor Kyren Williams y otros integrantes de los Rams que se encontraban en el teatro. El equipo de Los Ángeles será un de los mayores favoritos -si no es que el mayor- para ganar el Super Bowl LXI, el cual además se celebrará en su casa, SoFi Stadium.

Al hablar con los reporteros sobre sus razones para anunciar que aún no se retirará del fútbol americano, Stafford explicó que fue una decisión familiar basada en sus hijas.

“Quiero ser parte de sus vidas tanto como pueda, eso es realmente importante para mí, y si ellas no apoyaran que yo juegue, no lo haría”, explicó Stafford. “Amo jugar, de eso no hay ninguna duda, pero si ellas no estuvieron conmigo en esa decisión, no importa qué tan bien haya jugado este año, o el año anterior o lo que sea”.

Otros ganadores de la noche en los NFL Honors fueron Jaxon Smith-Njigba, receptor de los Seahawks, como Jugador Ofensivo del Año; Myles Garrett, ala defensiva de los Browns, como Jugador Defensivo del Año (unánime); Christian McCaffrey, corredor de los 49ers, como el Retorno del Año, y Mike Vrabel, entrenador en jefe de los Patriots, como el Coach del Año.

