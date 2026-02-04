El colombiano Christian González es respetado por sus rivales antes del Super Bowl LX

El Super Bowl LX se desarrollará este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. New England Patriots y Seattle Seahawks se verán las caras en el último juego de la temporada. Los Patriots cuentan con un latino de peligro para sus rivales: Christian González.

El entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald, fue consultado por La Opinión en la ronda de preguntas de la conferencia de prensa para conocer su percepción sobre el cornerback Christian González. El estratega reconoció las cualidades del jugador colombiano.

“Si, es un jugador fenomenal, muy buen esquinero. Alguien por quien tenía mucho respeto saliendo del draft durante el proceso. Sé que a los entrenadores de Oregón también les gusta mucho y aparece en la cinta. Realmente no hay mucho en el juego que no pueda hacer y creo que será un gran desafío para nosotros“, dijo Mike Macdonald.

Christian González fue uno de los cornerbacks más destacados de la temporada en la NFL. A pesar de que inició la campaña con una lesión en el tendón de la corva, González demostró su aporte a los Patriots cuando estuvo en óptimas condiciones.

El jugador colombiano es una pieza importante en la defensa de los New England Patriots. Christian González tendrá un llamativo duelo contra Jaxon Smith-Njigba. El propio receptor de 23 años reconoció que tendrá un duro enfrentamiento con González.

“Si, es un defensor de élite, es un tipo de élite. ¿Sabes? Es un esquinero muy bien redondeado. Puede hacer muchas cosas. Juega el juego muy bien, así que es mucho respeto y va a ser un gran enfrentamiento“, dijo Jaxon Smith-Njigba.

Este 8 de febrero se conocerá al gran ganador del Super Bowl LX con un gran sabor latino. Christian González buscará su primer anillo con los New England Patriots ante los “favoritos” Seattle Seahawks.

