New England Patriots no desprecia la etiqueta de “equipo inferior”, según Mike Vrabel

Mike Vrabel, entrenador de New England Patriots, campeón de la Conferencia Americana, afirmó este lunes que su equipo se siente cómodo sin la etiqueta de favorito para conquistar el Super Bowl LX en el que se medirán este domingo con Seattle Seahawks.

“Alguien tiene que ser el desvalido. No creo que nos disguste. Eso nunca nos ha afectado. No nos preocupamos con ese tipo de cosas, al contrario, nos hace sentir listos y emocionados por demostrar de lo que es capaz este equipo”, dijo.

"There's a lot of stops and everybody has a journey in this league."



Mike Vrabel talks about his path to being one win away from bringing a Super Bowl back to New England as the @Patriots head coach.



SBLX Opening Night on @nflnetwork

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/T55UGBkBm2 — NFL (@NFL) February 3, 2026

Vrabel participó en el tradicional ‘Día de medios’ de cara al partido por el título de la NFL en el Levi’s Stadium de Santa Clara California. Vrabel aseguró que su equipo tiene el tanque emocional lleno después de la emotiva despedida de sus aficionados el domingo pasado.

“Estamos entusiasmados por la despedida que recibimos en el Gillette Stadium. Ver a todos nuestros aficionados, sentir su apoyo a lo largo de la temporada y los ‘playoffs’. No podemos agradecer lo suficiente por esa energía con la que nos enviaron aquí“, dijo Vrabel, quien buscará llevar a su equipo a ganar su séptimo título.

Drake Maye, ‘quarterback’ de los Patriots, se tomó tiempo para agradecer a sus hermanos que le sirvieron como modelo para encontrar su pasión en el fútbol americano, deporte en el que está cerca de hacer historia a sus 23 años.

Going live in 5️⃣



Super Bowl LX– Sunday 6:30pm ET on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/5W4JzHbxsG — NFL (@NFL) February 3, 2026

“Mis héroes son hermanos mayores, ellos tuvieron esa cercanía siempre; aprendí de ellos, como el menor, a luchar y perseguir eso que tanto deseo y por eso estoy hoy aquí. Ahora no me queda más agradecer y concentrarme para completar esta tarea”, puntualizó.

En la temporada regular Maye, quien está en su segundo año en la liga, pasó para 4,394 yardas, 31 anotaciones y ocho intercepciones, que ayudaron a New England a terminar con una marca de 14 triunfos y tres derrotas.

Sam Darnold and Drake Maye discuss the challenges of the defenses they will face on Sunday.



SBLX Opening Night on @nflnetwork

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/e9qbeUKiWI — NFL (@NFL) February 3, 2026

A sus 32 años, el receptor Stefon Diggs fue de los jugadores de los Pats más entusiastas al hablar de la oportunidad de jugar en su primer Super Bowl. “No lo llamaría presión, más bien emoción por al fin estar aquí, pero simplemente siento que no hemos jugado nuestro mejor nivel aún y eso es lo que vamos a hacer“, concluyó el receptor.

