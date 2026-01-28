Tom Brady sobre falta de apoyo a Bill Belichick para entrar al Salón de la Fama: “No lo entiendo”

La ausencia de Bill Belichick en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en su primer año de elegibilidad sigue generando reacciones dentro y fuera de la NFL. Una de las más contundentes llegó de la voz de Tom Brady, el quarterback con el que Belichick construyó la dinastía más exitosa de la era moderna, quien no ocultó su sorpresa y desacuerdo con la decisión del comité elector.

Brady, ganador de seis Super Bowls bajo las órdenes de Belichick en los New England Patriots, abordó el tema durante una entrevista en el programa Brock & Salk de Seattle Sports 710. Su postura fue directa y sin matices. “No lo entiendo”, afirmó el ex mariscal de campo al referirse a que su antiguo entrenador no haya sido elegido en la primera votación. Incluso fue más allá al asegurar que, si Belichick no puede entrar en su primer año, entonces “ningún entrenador debería hacerlo”.

De acuerdo con información publicada por ESPN, Bill Belichick no alcanzó los 40 votos mínimos necesarios para ser inducido al Salón de la Fama en esta ocasión. La votación se llevó a cabo el pasado 13 de enero, durante una reunión del comité de selección en la que se analizaron y debatieron los méritos de los finalistas de la clase 2026.

Un legado difícil de igualar en la NFL

Belichick fue uno de los 20 finalistas considerados en su primer año de elegibilidad, y para muchos observadores parecía una elección segura. Su currículum, especialmente por su etapa de 24 temporadas como entrenador en jefe de los Patriots, lo colocaba como uno de los candidatos más sólidos de la generación.

Entre los años 2000 y 2023, Belichick llevó a New England a seis campeonatos de Super Bowl en nueve apariciones, una cifra sin precedentes en la historia de la NFL. Además, el equipo encadenó 19 temporadas consecutivas con récord ganador entre 2001 y 2019, incluyendo 17 campañas seguidas con al menos 10 victorias. Los seis títulos de los Patriots bajo su mando están empatados con los Pittsburgh Steelers como la mayor cantidad lograda por una franquicia.

La sociedad con Tom Brady fue clave para ese dominio. Brady se convirtió en titular a comienzos de la temporada 2001 y, desde entonces, construyó uno de los historiales más impresionantes que se recuerden para un quarterback. Seis de sus siete anillos de Super Bowl llegaron con New England, todos bajo la dirección de Belichick.

Juntos, Belichick y Brady registraron una marca combinada de 219 victorias y 64 derrotas en temporada regular, además de 30 triunfos adicionales en playoffs. Una dupla que redefinió el estándar de excelencia en la liga y que, para muchos, representa el punto más alto del fútbol americano profesional.

Por eso, las palabras de Brady reflejan un sentir compartido por una parte importante del entorno de la NFL.



