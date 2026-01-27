Bill Belichick fuera del Salón de la Fama en su primer año

Bill Belichick, uno de los entrenadores más exitosos en la historia de la NFL, no será inducido al Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad. El ocho veces campeón del Super Bowl quedó por debajo del umbral necesario en la votación inicial realizada a principios de este mes, una decisión que sorprendió a buena parte del entorno de la liga y reavivó el debate sobre el peso de los escándalos y la política interna en este tipo de procesos.

De acuerdo con información revelada por ESPN, Belichick no alcanzó los 40 votos requeridos de un total de 50 para ser exaltado en su primer intento. Días después de la votación, un representante del Pro Football Hall of Fame se comunicó con el entrenador para informarle que no formará parte de la clase que será homenajeada este verano en Canton, Ohio.

Personas cercanas al técnico describieron su reacción como una mezcla de desconcierto y decepción. “¿Seis Super Bowls no son suficientes?”, habría comentado Belichick a un allegado, en referencia a los títulos obtenidos como entrenador en jefe de los New England Patriots. A otro cercano le dijo: “¿Qué más tiene que hacer alguien?”. Según otra fuente, el propio Belichick considera que la decisión no refleja sus logros deportivos.

Escándalos, tensiones y una votación ajustada

Durante las deliberaciones del comité elector, surgieron nuevamente los episodios de Spygate y Deflategate, escándalos que marcaron la era dorada de los Patriots. Varias fuentes indicaron a ESPN que estos temas influyeron en la discusión y que algunos votantes consideraron que Belichick debía “esperar un año” antes de recibir el máximo honor, como una especie de castigo simbólico por lo ocurrido en 2007, cuando el equipo fue sancionado con la pérdida de una selección de primera ronda y multas económicas.

Belichick compartió la boleta de finalistas con Robert Kraft, propietario de los Patriots y su antiguo socio en la construcción de la dinastía en New England. Fue la primera vez que Kraft llegó a la fase final tras más de una década de intentos. La relación entre ambos se deterioró tras la salida de Belichick en enero de 2024, lo que añadió tensión a una votación ya de por sí compleja. No se ha confirmado si Kraft u otro de los finalistas obtuvo los votos necesarios para la inducción.

El comité también evaluó a candidatos del grupo de veteranos, como Ken Anderson, Roger Craig y el fallecido L.C. Greenwood, lo que redujo aún más el margen de maniobra, ya que cada votante solo podía elegir a tres finalistas. Este escenario hacía posible —y hasta probable— que uno de los grandes nombres quedara fuera en esta ocasión.

Más allá del resultado, el legado de Belichick es difícil de discutir. Cerró su etapa en New England con 17 títulos divisionales, nueve campeonatos de conferencia y 12 apariciones en el Super Bowl, contando su paso como asistente con los New York Giants. Su récord total de 333 victorias, incluidos los playoffs, solo es superado por Don Shula.

Los nuevos miembros del Salón de la Fama serán anunciados la próxima semana, durante las actividades previas al Super Bowl. Mientras tanto, la ausencia de Belichick en su primer año de elegibilidad ya se perfila como una de las decisiones más polémicas en la historia reciente del proceso de selección.



