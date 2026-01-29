Drake Maye desafía su lesión y mantiene vivo su sueño de disputar el Super Bowl LX

La ilusión sigue intacta en Nueva Inglaterra. Drake Maye, quarterback de los New England Patriots, aseguró que no permitirá que la lesión en el hombro que arrastra le arrebate la oportunidad de disputar el Super Bowl LX, donde su equipo enfrentará a los Seattle Seahawks el próximo 8 de febrero.

El Super Bowl, un sueño que no piensa abandonar

Con apenas 23 años, Maye dejó en claro que está dispuesto a hacer todo lo necesario para estar en el partido más importante de la NFL, recordando lo que representa llegar a esta instancia.

“Sabemos que es lo que soñábamos desde niños, queríamos ver el Super Bowl, estar en la fiesta del Super Bowl, y ahora somos la fiesta. Eso es genial. Es el partido que sueñas jugar, así que no voy a perder la oportunidad de jugarlo“.

La lesión apareció antes de la final de la AFC

El joven mariscal de campo sufrió la lesión antes del campeonato de la Conferencia Americana, encuentro en el que los Patriots derrotaron a los Denver Broncos para asegurar su boleto al Super Bowl LX.

Aunque apareció en el reporte de lesionados del equipo el miércoles pasado, Maye explicó que su evolución ha sido positiva tras las primeras sesiones de entrenamiento.

Confianza médica y sensaciones positivas

Tras la práctica del jueves, el quarterback se mostró optimista luego de ser evaluado por el cuerpo médico del equipo, que le confirmó que avanza correctamente en su recuperación.

“Me siento bien. Me moví bastante hoy, luego vi a los médicos y ahora estoy haciendo todo lo posible para estar al cien por ciento. Como dije, este es el partido que sueñas con jugar y haré todo lo que esté en mis manos para estar ahí”.

Dos semanas clave antes del Super Bowl LX

El dos veces Pro Bowl destacó la importancia del tiempo de descanso que tendrá el equipo antes del duelo definitivo, un factor que considera determinante para llegar en óptimas condiciones.

“Tener dos semanas de descanso es bueno para descansar un poco más y estar listo para enfrentar a los Seahawks en la mejor forma posible. Tengo muchas ganas de volver a entrenar y tener repeticiones para mantenerme en ritmo”.

Vrabel respalda a su quarterback

El entrenador en jefe de los Patriots, Mike Vrabel, también transmitió tranquilidad respecto al estado físico de su mariscal de campo, enfocándose en la preparación integral del equipo.

“Intento no preocuparme demasiado. Solo quiero preparar al equipo y asegurarme de que todos estén listos. Vamos a planificar estas semanas sin mirar el final, nos enfocaremos en lo que podemos hacer hoy, confío en que estaremos sanos”.

Rumbo a California para la preparación final

Los New England Patriots viajarán el próximo domingo a San Francisco, California, donde realizarán su última semana de preparación antes de disputar el Super Bowl LX el 8 de febrero, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, con la mira puesta en conquistar el séptimo trofeo Lombardi de su historia.

