El colombiano Christian González sigue sin creer que disputará el Super Bowl

El colombiano Christian González, esquinero de los New England Patriots, reconoció que todavía no termina de asimilar la histórica victoria en la final de la Conferencia Americana (AFC) que clasificó a su equipo al Super Bowl LX, que se disputará el próximo 8 de febrero.

Christian González y un triunfo que aún no termina de asimilar

El defensivo, de apenas 23 años, admitió que el impacto del triunfo colectivo sigue muy presente días después del partido decisivo.

“No creo que lo haya procesado del todo todavía. Aún pienso en esa gran victoria de todo el equipo. Todos ayudaron a ganar. Ofensiva, defensiva, equipos especiales. Fue muy divertido. Fue verdadero fútbol americano de ‘playoffs'”, declaró González.

Patriots vs Seahawks: el Super Bowl LX ya tiene protagonistas

El Super Bowl 2026 enfrentará a New England Patriots y Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, un escenario histórico para un jugador que ya hizo historia incluso antes de pisar el emparrillado.

Christian González se convertirá en el primer jugador de origen colombiano en disputar un Super Bowl, un logro que celebró con orgullo a través de sus redes sociales este lunes.

La intercepción que selló el pase al Super Bowl

El esquinero fue pieza clave en la victoria por 7-10 sobre los Denver Broncos en la final de la AFC, encuentro en el que colaboró con una intercepción decisiva que aseguró el boleto de los Patriots al duelo por el trofeo Lombardi.

“Todo fue genial en esa jugada. Estaba a nevando. En el momento, vi el balón en el aire, yo estaba por fuera, reaccioné muy rápido y fui por él, era como si jugara como receptor. Así que, simplemente, fui a su encuentro, salté y lo aseguré”, recordó sobre la acción que amarró el partido.

Una temporada brillante tras años complicados

Luego de un 2023 complicado, marcado por una fractura de hombro, y un 2024 sin clasificación a playoffs, la campaña actual fue de consolidación para Christian González.

En 14 partidos, el esquinero registró 69 tackleadas y 10 pases defendidos, números que lo llevaron a recibir su primera convocatoria al Pro Bowl, confirmando su peso en la secundaria defensiva de New England.

“Todo es resultado del trabajo. Sólo quiero hacer las jugadas que se me presenten. Como esquinero o defensivo profundo no tienes muchas oportunidades, pero cuando te llaman, el equipo espera que hagas la jugada”, subrayó.

El reconocimiento a Mike Vrabel y el sueño del séptimo título

González atribuyó buena parte del éxito del equipo al trabajo del entrenador Mike Vrabel, quien en su primer año al frente de los Patriots los ha llevado directamente al Super Bowl.

“Un agradecimiento especial al entrenador Vrabel y al cuerpo técnico. Ellos nos colocan en las posiciones correctas, toman las decisiones correctas y nos preparan para el partido”, puntualizó.

Un Super Bowl para hacer aún más grande a New England

Finalmente, el defensivo expresó su orgullo por la posibilidad de conquistar un séptimo Super Bowl para los Patriots, lo que los colocaría como la franquicia más ganadora en solitario de la NFL, por encima de los Pittsburgh Steelers.

“Es algo que queremos para que toda la afición se sienta orgullosa; después de todo esta ciudad es conocida por ganar. Así que poder colaborar con eso definitivamente me hace feliz”, concluyó.

