7-Eleven cerrará 645 tiendas en 2026: estas son las razones

La empresa matriz de 7-Eleven en Estados Unidos tiene una amplia estrategia comercial que contempla el cierre de tiendas, la transformación de algunas sucursales y la apertura de nuevos establecimientos. Se vienen meses de mucho movimiento para esta cadena de autoservicio, que busca tener mayor rentabilidad, adaptándose a los nuevos hábitos de consumo de los clientes.

Seven & i Holdings, compañía propietaria de 7-Eleven, dio a conocer los detalles de este plan durante la presentación de sus resultados trimestrales. De acuerdo con la compañía, el objetivo para el año fiscal 2026 incluye el cierre de 645 establecimientos en Estados Unidos mediante distintas acciones, entre ellas cierres definitivos, conversiones de formato y cambios en el modelo de operación.

La empresa explicó que 200 tiendas dejarán de operar por presentar un bajo desempeño financiero. Al cierre del primer trimestre del año fiscal, 45 de esos establecimientos ya habían bajado sus cortinas.

El plan también contempla la conversión de 350 tiendas de conveniencia en estaciones de servicio mayoristas, un modelo en el que los establecimientos dejan de ser operados directamente por la empresa para pasar a manos de operadores independientes. Hasta ahora, 72 tiendas ya habían completado esa transición.

A esto se suma la conversión de 390 tiendas al sistema de franquicias, de las cuales 43 ya habían sido transferidas durante el primer trimestre del año fiscal.

Paralelamente, Seven & i Holdings mantiene su apuesta por crecer en mercados estratégicos, por lo que tiene previsto abrir 205 nuevas sucursales, de las cuales 30 ya iniciaron operaciones.

Según información de Seven & i Holdings, la reorganización responde a una reducción en el tráfico de clientes en Norteamérica, lo que ha afectado los resultados de la compañía. Por estas razones, la empresa busca optimizar su red de establecimientos y concentrar recursos en las tiendas con mayor potencial.

Como parte de esa estrategia, la empresa también remodelará 200 establecimientos durante el presente año fiscal. Estos trabajos comenzarán en la segunda mitad del ejercicio y forman parte de un proyecto más amplio para modernizar la imagen de la cadena.

De acuerdo con los planes corporativos, el número total de tiendas 7-Eleven en Estados Unidos pasará de 12,712 establecimientos registrados en febrero a 12,272 al finalizar el año fiscal, lo que representa una disminución neta de 440 sucursales. A finales de 2024, la empresa reportaba un total de 13,145 tiendas en el país.

Hasta el momento, Seven & i Holdings no ha informado cuáles serán las sucursales que cerrarán o cambiarán de formato.

La apuesta de 7-Eleven por la comida fresca

Más allá de reducir costos, la empresa también busca transformar la experiencia de sus clientes. En su presentación de resultados señaló que continúa invirtiendo en alimentos frescos, modernización de tiendas y herramientas digitales para fortalecer su crecimiento a largo plazo.

La estrategia se apoya en un concepto de tiendas con cocinas más amplias y una mayor oferta de alimentos preparados, además de reforzar los servicios de entrega a domicilio y las plataformas digitales.

“Estas tiendas centradas en la comida están teniendo una gran acogida entre nuestros clientes y están impulsando las ventas promedio por día de tienda en un 18% más que el promedio de nuestro sistema”, declaró Stan Reynolds, presidente de 7-Eleven, durante la conferencia telefónica sobre los resultados financieros de la compañía.

Según documentos corporativos, la empresa también tiene previsto renovar más de 7,000 establecimientos en Norteamérica con un nuevo diseño, equipos modernizados y una imagen actualizada, una iniciativa basada en el concepto de tiendas “Evolution”, presentado originalmente en 2019.

Mientras tanto, el servicio de entregas 7NOW continúa siendo otra de las prioridades de la compañía. La plataforma permite pedir miles de productos durante las 24 horas del día y ha incorporado beneficios adicionales para sus suscriptores, como entregas gratuitas, descuentos en combustible y promociones exclusivas.

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