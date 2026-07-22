Mitos sobre el Seguro Social y lo que necesitas en la jubilación

Cuando se habla de la jubilación, es común escuchar consejos de familiares, amigos o incluso leer publicaciones en redes sociales que no siempre son correctas. Algunas de esas ideas pueden parecer lógicas, pero en realidad son mitos que pueden afectar la manera en que una persona ahorra o planea su retiro.

Un informe del Centro de Investigación sobre la Jubilación del Boston College recopiló algunos de los errores más comunes que cometen los estadounidenses al pensar en su jubilación. Estos son seis de los más importantes.

1. El Seguro Social ya no existirá cuando me jubile

Este es probablemente el mito más repetido. Muchas personas creen que, como el programa enfrenta problemas financieros, dejará de pagar beneficios por completo. La realidad es distinta.

“Me parece que la gente está llegando a la conclusión precipitada de que va a desaparecer”, comentó Luke Delorme, planificador financiero certificado y autor del informe del Centro de Investigación sobre la Jubilación, a USA Today.

Si el Congreso no realiza cambios antes de que se agoten las reservas del fondo, el Seguro Social seguiría pagando alrededor del 83% de los beneficios con los ingresos que recibe cada año. Es decir, el programa no desaparecería de un día para otro.

2. Nunca voy a necesitar cuidados a largo plazo

Muchas personas imaginan que llegarán a la vejez con buena salud y que nunca necesitarán ayuda para actividades básicas, como bañarse, vestirse o preparar sus alimentos. Sin embargo, un estudio?del Centro de Investigación sobre la Jubilación muestra que más de ocho de cada diez estadounidenses requerirán algún tipo de cuidado a largo plazo en algún momento de su vida.

“La gente no quiere pensar en ello. Es difícil imaginar no poder valerse por uno mismo”, afirmó Keith Singer, planificador financiero certificado.

El problema es que este tipo de atención puede costar miles de dólares al mes, por lo que ignorarlo puede afectar seriamente las finanzas durante la jubilación. Solo para que te des una idea: las residencias para personas mayores cobran $6,200 dólares al mes, en promedio, según CareScout; mientras que un asistente de salud a domicilio cuesta alrededor de $75,000 dólares al año, informa Delorme.

3. Medicare pagará esos cuidados

Otro error muy común es pensar que Medicare cubrirá todos los gastos, incluso si una persona necesita asistencia permanente. Una encuesta realizada por Nationwide en 2025 reveló que el 58% de los adultos estadounidenses creen erróneamente que Medicare cubre la atención a largo plazo.

En realidad, Medicare solo cubre ciertos servicios médicos y algunas estancias temporales en centros especializados. Si una persona necesita ayuda diaria durante meses o años, normalmente tendrá que pagar esos cuidados por su cuenta o contar con otro tipo de seguro.

4. Necesito un millón de dólares para retirarme

Cada cierto tiempo aparecen estudios que hablan de una cifra “ideal” para jubilarse. Aunque esos cálculos pueden servir como referencia, no existe una cantidad que funcione para todos. Todo depende del estilo de vida, los gastos mensuales, el lugar donde vive la persona y los ingresos que reciba del Seguro Social u otras fuentes.

“Los clientes siempre buscan la solución mágica: alcanzas el millón de dólares y te jubilas”, señaló Dinon Hughes, planificador financiero certificado.

5. Cuando me jubile ya no debo invertir

Algunas personas creen que, al dejar de trabajar, también deben sacar todo su dinero del mercado de valores. Sin embargo, la jubilación puede durar dos o incluso tres décadas. Eso significa que el dinero todavía necesita crecer para hacer frente a la inflación y cubrir los gastos futuros.

Por esa razón, los especialistas suelen recomendar mantener una estrategia de inversión acorde con la edad y el perfil de riesgo de cada persona, en lugar de abandonar completamente las inversiones.

6. En la jubilación casi no pagaré impuestos

Es cierto que muchas personas tienen menores ingresos después de retirarse, pero eso no significa que dejen de pagar impuestos. Por ejemplo, los retiros de cuentas tradicionales 401(k) o de una Cuenta Individual de Jubilación (IRA) pueden estar sujetos al pago de impuestos. Además, en algunos casos, una parte de los beneficios del Seguro Social también puede ser gravable.

Planificar la jubilación no consiste únicamente en ahorrar dinero, también implica entender cómo funcionan el Seguro Social, Medicare y las reglas fiscales para las personas adultas en los Estados Unidos. Si bien el retiro suele traer beneficios en muchos aspectos, hay ciertas ideas arraigadas en la población que son erróneas y que pueden afectar tu vida financiera.

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