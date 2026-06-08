Seguridad Social: ¿Es necesario un millón de dólares para el retiro? Esto dicen los expertos

Ante el elevado costo de vida, muchos estadounidenses actualmente consideran que para jubilarse con cierta seguridad financiera es necesario alcanzar un ahorro de hasta $1 millón de dólares o más, ya que popularmente se cree que para planificar la jubilación mínimo se debe ahorrar diez veces su salario anual.

En una encuesta publicada a principios de este año por Northwestern Mutual a unas 4,375 personas en edades laborales, se conoció que el “monto mágico” para la jubilación es de $1,46 millones de dólares; sin embargo, ante la fuerte incertidumbre económica y la falta de poder adquisitivo, surge la pregunta: ¿Es necesario tener un millón de dólares para el retiro?

Para la mayoría de la población, esa cifra suele ser muy ambiciosa; no obstante, hoy día el jubilado cuenta en promedio con $126,000 en ahorros familiares, según datos del Centro de Transamerica para Estudios de la Jubilación.

Incluso otros análisis como los de Dayforce afirman que cada vez más estadounidenses están reduciendo sus ahorros para la jubilación, indicando que la tasa de cotización tan solo el año pasado cayó un 8.9%, y esta tendencia está relacionada mayormente con las presiones financieras.

Al respecto, dijo Anqi Chen, directora asociada de ahorro y finanzas familiares en el Centro de Investigación sobre la Jubilación del Boston College, que “es una cifra muy alta para algunas personas e insuficiente para otras. Simplemente, esa cantidad no se ajusta a las necesidades de todos. Estoy de acuerdo en que no todo el mundo necesita un millón de dólares”, dijo.

Para Andrew Biggs, investigador principal del Instituto Americano Empresarial, es posible también jubilarse con menos de un millón de dólares, ya que la mayoría de los estadounidenses lo hacen y les resultan indiferentes las ventajas que pueda significar esa cifra.

Pero, en cuanto a los ahorros, los jubilados se muestran mucho menos optimistas que antes; tan solo un 56% de la encuesta de Transamerica afirma que cuenta con los fondos suficientes para el retiro; sin embargo, el Índice Nacional de Riesgo de Jubilación estima que 2 de cada 5 trabajadores podrían no estar en una buena situación económica durante su jubilación, es decir, entre el 40% y el 50%.

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