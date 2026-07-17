Hoy se juegan $672 millones en Mega Millions: los números que más han aparecido este año

Mega Millions vuelve a acaparar la atención hasta de las personas que no suelen jugar a la lotería gracias a su bolsa acumulada de $672 millones de dólares que se sorteará este viernes 17 de julio. Y no es para menos, esta cifra ya entró al grupo de los premios más grandes en la historia de este juego. Un sitio web hizo un análisis que podría ayudarte a elegir tus números con aquellos que más han aparecido en 2026.

El premio acumulado creció después de que nadie acertara los seis números ganadores del sorteo del martes. La combinación que salió fue 2, 4, 10, 48 y 56, con la Mega Ball dorada 22, pero ningún boleto logró llevarse el premio mayor.

Con este nuevo acumulado, Mega Millions alcanzó el décimo premio más grande de su historia y se convirtió en el mayor premio de lotería de Estados Unidos en lo que va de 2026. El bote actual supera los $536 millones de dólares que ganó un jugador de Illinois en marzo pasado.

El ganador del sorteo de este viernes tendrá dos alternativas de pago:

Puede elegir una anualidad de $672 millones de dólares , distribuida durante 30 años; o

, distribuida durante 30 años; o Recibir una opción en efectivo estimada en $293.3 millones de dólares antes de impuestos. Después de la retención federal obligatoria del 24%, el pago inicial quedaría aproximadamente en $222.9 millones de dólares, aunque la cantidad final dependerá de la situación fiscal del ganador.

¿Cuáles son los números “más calientes” de Mega Millions?

Aunque muchos jugadores buscan listas de números “afortunados”, un análisis estadístico reciente del portal Action advierte que las listas tradicionales suelen tener un problema: simplemente cuentan cuántas veces ha salido cada número sin considerar cuánto tiempo lleva participando en el juego.

El estudio revisó miles de sorteos históricos de Powerball y Mega Millions y comparó cada número según la frecuencia con la que apareció frente a las oportunidades reales que tuvo para salir.

En el caso de Mega Millions, el número que destaca como el más frecuente según esta metodología es el 10, que ha aparecido aproximadamente 30% más veces que el promedio esperado. El análisis señala que este número es el más “caliente” considerando el actual formato del juego.

Otros números también han llamado la atención de los jugadores por su comportamiento histórico, aunque las estadísticas no significan que tengan más posibilidades de aparecer en el próximo sorteo. Cada combinación sigue teniendo exactamente las mismas probabilidades cada vez que se activan las máquinas.

El estudio también encontró un ejemplo interesante en Powerball. El número 32 es el que más veces ha sido sorteado en la historia del juego, pero al ajustar la comparación por el tiempo que cada número ha estado disponible, baja hasta el séptimo lugar. La razón es que algunos números antiguos han tenido más oportunidades de aparecer simplemente porque llevan más años dentro del sistema.

Los números no recuerdan sorteos anteriores

Para quienes juegan Mega Millions este viernes, conocer estas estadísticas puede resultar entretenido, pero no cambia las probabilidades reales. La posibilidad de acertar el premio mayor sigue siendo extremadamente baja: aproximadamente 1 entre 290.4 millones.

La popularidad de ciertos números también puede influir en otro aspecto. Muchos jugadores eligen fechas de cumpleaños, por lo que suelen concentrarse en números del 1 al 31. Si una combinación ganadora incluye números menos populares, el ganador podría tener menos posibilidades de compartir el premio con otras personas.

Mega Millions se vende en 45 estados, Washington D.C. y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, y el sorteo de este viernes está programado para las 11:00 p.m. hora del Este (ET).

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