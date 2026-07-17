Aumentan las solicitudes de ejecuciones hipotecarias este año: los estados más afectados

Con el costo de vida que crece y crece cada vez más en Estados Unidos, cumplir con los pagos de las hipotecas se ha convertido en un desafío que no muchos logran vencer. Durante la primera mitad del 2026, las solicitudes de ejecución hipotecaria aumentaron con fuerza. Esta tendencia se hace más evidente en varios estados del país.

La empresa de análisis inmobiliario ATTOM informó que entre enero y junio se registraron cerca de 228,000 solicitudes de ejecución hipotecaria. La cifra representa un aumento del 21% respecto al mismo periodo de 2025 y un incremento del 28% en comparación con hace dos años.

ATTOM considera como actividad de ejecución hipotecaria las notificaciones de incumplimiento de pago, las subastas programadas y los embargos bancarios. Estos procesos suelen comenzar cuando un propietario deja de pagar su préstamo hipotecario, generalmente por problemas económicos como la pérdida del empleo.

“El aumento de las tasas de ejecución hipotecaria indica que cada vez más propietarios se encuentran en dificultades financieras”, declaró Rob Barber, director ejecutivo de ATTOM. “Los aumentos también sugieren que algunos propietarios pueden estar enfrentando mayores dificultades financieras que hace un año”.

Los estados donde más crecieron las solicitudes

Los mayores incrementos en la actividad de ejecuciones hipotecarias se concentraron en tres estados durante la primera mitad del año.

Idaho encabezó la lista con un aumento del 59% en comparación con el mismo periodo de 2025. Le siguieron Colorado, con un incremento del 57%, y Georgia, donde las solicitudes crecieron un 52%.

En cuanto a la tasa de ejecuciones hipotecarias, Florida continúa liderando el país. Tan solo en junio, una de cada 2,106 viviendas registró una solicitud de ejecución hipotecaria, de acuerdo con ATTOM.

Antes de la pandemia, Estados Unidos registró 640,864 ejecuciones hipotecarias en 2019. La actividad disminuyó durante la emergencia sanitaria gracias a diversas medidas de alivio, pero las cifras muestran que ahora vuelven a acercarse a los niveles previos a esa etapa.

Las ejecuciones hipotecarias no son el único indicador que apunta a un mayor estrés financiero entre los propietarios. Datos de Realtor.com muestran que las ventas a corto plazo aumentaron un 16% durante el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior.

Este tipo de operación ocurre cuando el propietario vende su vivienda por un valor inferior al saldo pendiente de la hipoteca para evitar una ejecución hipotecaria. Aunque representa una alternativa menos severa que perder la vivienda mediante embargo, también refleja las dificultades económicas que enfrentan algunos hogares.

Todos estos datos muestran algo importante: comprar una casa se está convirtiendo en un deseo que, cuanto más posible se siente, más difícil se convierte en concretarlo.

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