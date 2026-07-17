Precio del dólar en México hoy, 17 de julio del 2026: billete verde cierra fuerte la semana

El precio del dólar en México inició este viernes 17 de julio con un ligero repunte frente al peso mexicano, luego de que la divisa estadounidense recuperara terreno en los mercados internacionales durante la jornada previa.

En la apertura de este viernes, el dólar estadounidense se cotizó en $17.51 pesos mexicanos, un incremento del 0.48% respecto al cierre anterior de $17.42 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones. Sin embargo, el precio promedio del billete verde durante la jornada se ubica en $17.44 pesos por dólar.

Aunque el avance diario favoreció a la moneda estadounidense, el comportamiento de mediano plazo sigue mostrando un panorama distinto. En los últimos siete días, el dólar acumula una ganancia del 0.21%, pero en comparación con el mismo periodo del año pasado registra una caída del 6.38%, reflejando la depreciación que ha experimentado frente al peso mexicano durante los últimos doce meses.

Por su parte, el peso mexicano retrocedió durante la sesión del jueves debido al fortalecimiento global del dólar. La divisa nacional registró pérdidas del 0.23%, movimiento que permitió al billete verde recuperar parte del terreno perdido en jornadas anteriores y ligar dos días consecutivos de apreciación frente a la moneda mexicana.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del jueves 16 de julio fue de $17.4223 pesos por dólar, cifra que corresponde al promedio de las operaciones realizadas entre instituciones bancarias durante la jornada. No obstante, como el tipo de cambio continúa moviéndose a lo largo del día, la cotización frente al peso terminó alrededor de $17.45 pesos por dólar en los mercados.

La volatilidad reciente del tipo de cambio se ubicó en 6.36%, por debajo de la volatilidad de referencia de 7.56%. Cuando este indicador permanece por debajo de su promedio histórico, suele reflejar un mercado con menores fluctuaciones y un comportamiento relativamente estable en el corto plazo.

Asimismo, Banxico informó que el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), quedó establecido en $17.4418 pesos por dólar para este viernes 17 de julio. Este valor sirve como referencia para diversos contratos, operaciones financieras y trámites oficiales, además de publicarse al mediodía del día hábil anterior.

En tanto, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en moneda extranjera quedó fijado en $17.3910 pesos por dólar. Este valor se utiliza cuando una persona o empresa debe liquidar una obligación pactada en dólares dentro de México, conforme a lo establecido por la legislación vigente.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta de dólares en los principales bancos de México para este viernes 17 de julio son las siguientes:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $18.00 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.90 pesos y venta en $17.99 pesos.

y venta en $17.99 pesos. BBVA México: compra en $16.57 pesos y venta en $17.70 pesos.

Banorte: compra en $16.15 pesos y venta en $17.80 pesos.

Banamex: compra en $16.88 pesos y venta en $17.88 pesos.

Scotiabank: compra en $16.90 pesos y venta en $18.00 pesos.

Al revisar las cotizaciones bancarias, BBVA México ofrece el precio de venta más bajo de la jornada, lo que representa una opción más conveniente para quienes necesitan comprar dólares. Por otro lado, Banco Azteca y Scotiabank comparten el mejor precio de compra, por lo que pagan más por los dólares que reciben de sus clientes.

Las empresas dedicadas al envío internacional de dinero también manejan cotizaciones distintas. Este viernes, Western Union ofrece un tipo de cambio de $17.07 pesos por dólar, mientras que MoneyGram cotiza la divisa estadounidense en $17.76 pesos.

Recuerda que el precio del dólar cambia constantemente durante el día conforme evolucionan los mercados financieros. Antes de realizar una compra de divisas, enviar dinero o hacer un pago en dólares, conviene comparar las cotizaciones disponibles para encontrar la opción que mejor se adapte a tus necesidades.

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