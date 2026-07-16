Precio del dólar en México hoy, 16 de julio del 2026

A pesar de las variaciones en la cotización del dólar frente al peso que surgen en el transcurso del día, el precio del billete verde al inicio de la jornada de este jueves 16 de julio se mantuvo sin movimientos, en comparación con el día previo.

En la apertura de este jueves, el dólar estadounidense se cotiza en $17.42 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0.2% respecto al cierre anterior de $17.39 pesos, de acuerdo con información del Dow Jones.

Pese a este avance diario, el desempeño del dólar sigue mostrando pérdidas en periodos más amplios. Durante la última semana, la moneda estadounidense acumula un descenso del 0.72%, mientras que en comparación con el mismo periodo del año pasado registra una caída del 7.05% frente al peso mexicano.

La jornada previa dejó resultados positivos para la moneda mexicana. El peso ganó 0.23% frente al dólar después de que la publicación de los datos sobre los precios al productor en Estados Unidos provocara una baja generalizada de la divisa estadounidense en los mercados internacionales. Sin embargo, el dólar comenzó este jueves con una ligera recuperación y suma un día consecutivo de incrementos en su cotización.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del miércoles 15 de julio fue de $17.3853 pesos por dólar, cifra que corresponde al promedio de las operaciones bancarias realizadas durante la jornada. No obstante, debido a que el tipo de cambio continúa moviéndose durante todo el día en los mercados financieros, la cotización del dólar frente al peso terminó la sesión alrededor de $17.39 pesos por billete verde.

La volatilidad actual del tipo de cambio se ubica en 5.17%, un nivel inferior a la volatilidad de referencia de 7.56%. ¿Qué significa esto? Que las variaciones recientes en el precio del dólar han sido menores a las observadas habitualmente, lo que refleja un mercado cambiario relativamente estable y con movimientos más moderados.

Asimismo, Banxico informó que el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), quedó establecido en $17.3910 pesos por dólar para este jueves 16 de julio. Este tipo de cambio sirve como referencia para diversos contratos, operaciones financieras y trámites oficiales, y se publica al mediodía del día hábil anterior.

El tipo de cambio FIX es un valor calculado por Banxico con base en el promedio de las cotizaciones observadas en el mercado cambiario mayorista, donde bancos e instituciones financieras realizan operaciones de compra y venta de grandes volúmenes de dólares.

Por otra parte, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó fijado en $17.4278 pesos por divisa verde. Este valor se utiliza cuando una persona o empresa en México debe liquidar una deuda pactada en dólares y la legislación permite realizar el pago en moneda nacional.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta de dólares en algunos de los principales bancos de México para este jueves son las siguientes:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $18.00 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.85 pesos y venta en $17.94 pesos.

BBVA México: compra en $16.54 pesos y venta en $17.98 pesos.

Banorte : compra en $16.15 pesos y venta en $17.75 pesos .

: compra en $16.15 pesos y . Banamex: compra en $16.85 pesos y venta en $17.88 pesos.

Scotiabank: compra en $16.90 pesos y venta en $18.00 pesos.

Al revisar las cotizaciones bancarias, Banorte ofrece el precio de venta más bajo de la jornada, lo que puede resultar conveniente para quienes necesitan comprar dólares. En contraste, Scotiabank presenta el mejor precio de compra, una ventaja para las personas que desean vender sus dólares y recibir una mayor cantidad de pesos.

En las empresas dedicadas al envío de dinero internacional también existen diferencias en el tipo de cambio. Este jueves, Western Union cotiza el dólar en $17.72 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram ofrece un tipo de cambio cercano a $17.90 pesos por cada billete verde.

El precio del dólar cambia constantemente durante el transcurso del día. Antes de comprar o vender divisas, realizar un pago internacional o enviar dinero, es recomendable consultar la cotización más reciente para encontrar la opción que mejor se adapte a tus necesidades.

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