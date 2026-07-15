Precios al productor en Estados Unidos caen inesperadamente un 0.3% en junio

Tras conocerse esta semana el informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) sobre el Índice de Precios al Consumidor (CPI), el cual disminuyó un 0.4% en junio, ubicando la tasa inflacionaria interanual en 3.5%, este miércoles el Departamento de Trabajo indicó que los Precios al Productor (IPP) también cayeron inesperadamente un 0.3% el mes pasado, la mayor disminución desde abril de 2025.

Aunque en las últimas semanas la inflación cedió luego de alcanzar los 4.2% en mayo debido al encarecimiento de los precios de la energía provocados por la guerra entre Estados Unidos e Irán, las recientes hostilidades entre ambos países siguen ensombreciendo las perspectivas de estabilidad.

No obstante, aunque el IPP alcanzó un alza del 5.5% en los últimos 12 meses hasta junio, se mantiene por debajo del 6.0% registrado en mayo, y esto debido a que muchos de los precios mayoristas disminuyeron el mes pasado.

En el caso de los precios de la gasolina, uno de los costes que más pesó sobre los bolsillos de los consumidores cayó un 12% en junio, y pese a que todavía se encuentra por encima de los niveles de junio 2025, representa un alivio para los presupuestos de los hogares estadounidenses.

En cuanto a los precios mayoristas de los alimentos, estos registraron una disminución de 0.6%. El informe del Departamento de Trabajo detalla que el precio de las frutas cayó un 2.2%, verduras 0.6% y cereales 12.0%, mientras que los costos de servicios mayoristas aumentaron un 0.2% en junio, con una subida del 0.4% en servicios comerciales.

Para David Russell, director global de estrategia de mercado de la correduría en línea TradeStation, en los datos presentados este miércoles “la energía fue clave en junio, pero eso podría quedar en el olvido si el estrecho de Ormuz no se abre pronto”, dijo a AP.

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