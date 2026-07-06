Tasas hipotecarias en Estados Unidos caen a 6.43%, el nivel más bajo desde mayo

Tras unos largos meses de altas tasas hipotecarias, datos de Freddie Mac publicados este jueves indicaron que los tipos hipotecarios han comenzado a ceder, cayendo a su nivel más bajo en mayo, luego de que el mercado inmobiliario se viera afectado ante las tensiones geopolíticas por la guerra entre Estados Unidos e Irán y el disparo de la inflación por encima del 4%.

De acuerdo con las cifras, las tasas hipotecarias de referencia a 30 años se ubicaron en 6.43% desde los 6.49% de la semana anterior; por su parte, la tasa de hipoteca a 15 años en los Estados Unidos disminuyó del 5.84% al 5.79% para el cierre de la semana del 2 de julio.

Al respecto, Julia Fonseca, profesora de la Facultad de Negocios Gies de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, comentó a ABC News que, pese a que las tasas de interés bajaron, lo cual supone un cierto alivio, aún siguen siendo muy altas en comparación con hace unos años.

No obstante, Fonseca aseguró que, ante un mercado inmobiliario ajustado, cualquier bajada de las tasas hipotecarias es beneficiosa. “Esto no va a ser suficiente para que la gente pueda acceder a una vivienda de forma inmediata. Es posible que veamos una liberación gradual de la deuda con el paso del tiempo y a medida que las tasas bajen”, expresó.

Por su parte, Ken Johnson, economista inmobiliario de la Universidad de Mississippi, declaró que la caída de las tasas hipotecarias tiene como principal factor la disminución de las tensiones en Oriente Medio, como consecuencia de la reducción de los precios del petróleo y de los bonos del tesoro.

Las tasas hipotecarias obedecen a los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, los cuales en las últimas semanas se habrían disparado debido a la subida de la tasa inflacionaria.

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