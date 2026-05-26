Los precios de las viviendas en EE.UU. aumentaron en marzo

Este martes, la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA) informó que los precios de las viviendas unifamiliares en Estados Unidos aumentaron un 1.7% interanual en los últimos 12 meses.

Durante el mes de marzo, los costos de las viviendas aumentaron ligeramente un 0.1%, tras mantenerse sin cambios en febrero, luego de un sorpresivo aumento del 0.2% en enero.

En términos generales, según la agencia, el precio de las viviendas en el primer trimestre de este año aumentó tan solo un 1.7%; sin embargo, los analistas señalan que las probabilidades de que continúe subiendo son pocas, ya que el mercado se está ajustando ante la caída de la demanda por los altos tipos de interés hipotecarios.

En las últimas semanas, las tasas hipotecarias se han disparado, avivadas por el aumento de la rentabilidad de los bonos del Tesoro, que a su vez están siendo impulsados por el disparo de la inflación debido a la guerra en Oriente Medio, que ha provocado el encarecimiento de los precios de la energía.

Por lo que una tasa hipotecaria fija a 30 años por encima del 6.50% está alejando a los futuros compradores del mercado, quienes esperaban que para la temporada de primavera las ofertas aumentarían, amortiguando la crisis de asequibilidad en medio de una fuerte caída del inventario.

Ante la situación en el mercado inmobiliario, Anthony Smith, economista sénior de Realtor.com, menciona que “el conflicto en Oriente Medio sigue teniendo una influencia desproporcionada en la forma en que los inversores evalúan las perspectivas económicas, y los tipos de interés hipotecarios se ajustan en consecuencia”, dijo.

Por otro lado, el informe de FHFA también destaca que los altos precios no se vieron en todas las regiones del país; en cambio, resaltó que en cinco de estas hubo una disminución, como en el caso del centro-sur occidental.

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