Tasas hipotecarias en EE.UU. aumentan al 6.51% en las últimas semanas de mayo

De acuerdo con el informe de Freddie Mac durante el cierre de la tercera semana de mayo, las tasas hipotecarias de referencia a 30 años en Estados Unidos volvieron a aumentar del 6.36% al 6.51% en medio de una incertidumbre económica tras la fuerte influencia que ha tenido el desarrollo de la guerra con Irán en los últimos meses.

Mientras que las tasas hipotecarias promedio de tipo fijo a 15 años subieron de los 5.71% a los 5.85% durante la misma semana. Ambas se han visto afectadas por la evolución del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años que para el jueves 21 de mayo se ubicaban en el 4.57% en respuesta a la inflación y factores geopolíticos.

Al respecto, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, comentó en el informe que “dado que los tipos de interés fluctúan, los posibles compradores deben recordar que, comparando precios para encontrar el mejor tipo de interés hipotecario y obteniendo varios presupuestos, pueden ahorrar potencialmente miles de dólares”, dijo.

Se esperaba que durante la temporada de primavera el mercado inmobiliario saliera poco a poco del ajuste en el que se encontraba, no solo por los tipos hipotecarios más altos, sino por la falta de inventario que ha disparado los precios de las viviendas y frenado el entusiasmo de los futuros compradores.

Por su parte, Anthony Smith, economista sénior de Realtor.com, resaltó la gran influencia negativa que ha tenido el conflicto en Oriente Medio sobre el mercado al tener que revaluar las perspectivas económicas ante el aumento de los precios de la energía que en las últimas semanas ha acelerado la subida de la inflación a más del 3%, por lo que los tipos de interés hipotecarios solo se están ajustando a las consecuencias de la guerra.

Smith también mencionó los cambios en la dirección de la FED: “Esta semana se está produciendo una transición en la dirección de la Reserva Federal, pero dado que el presidente es solo un voto entre muchos, y que es probable que un repunte de la inflación refuerce la cautela entre los miembros del FOMC independientemente del liderazgo, es poco probable que esa situación influya de manera significativa en los tipos de interés”, destacó.

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