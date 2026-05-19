¿Piensas mudarte? Estas son las 5 ciudades en EE.UU. más asequibles para comprar una vivienda, según Wallethub

Actualmente, adquirir una vivienda en Estados Unidos puede llegar a ser toda una odisea, ya que los precios de los inmuebles se han disparado en los últimos años, alcanzando niveles históricos y dejando por fuera del mercado a los compradores de medianos y bajos ingresos.

Sin embargo, un estudio desarrollado por WalletHub y publicado recientemente califica algunas ciudades donde el costo de una vivienda es mucho más asequible que en el resto del país.

El portal de finanzas personales analizó el precio de las viviendas por ciudad y los ingresos familiares, determinando que Flint, Michigan, se posiciona como una de las entidades más asequibles para comprar una vivienda.

Al respecto, Chip Lupo, analista de WalletHub, comentó: “Al decidir dónde comprar, los precios de las viviendas por sí solos no son un indicador suficientemente bueno de cuán asequibles serán las cosas. También hay que considerar cómo se comparan los precios con los ingresos de la zona, además de tener en cuenta aspectos como el costo de vida, los gastos de mantenimiento y los impuestos”, dijo.

Para desarrollar el informe, WalletHub calificó las ciudades a evaluar en una escala de 100 puntos, siendo la calificación más alta la de mayor asequibilidad, y Flint logró la puntuación más alta (79,5), seguido de Detroit (74,71). En estas ciudades, según datos de Zillow, los precios de las viviendas rondan entre los $66,000 y $76,500.

Las siguientes ciudades más asequibles para comprar una vivienda son: Surprise, Arizona, con una puntuación de 73,27; Yuma, Arizona (72,25) y Akron, Ohio, con (70,82) de clasificación.

Por su parte, las ciudades con las más bajas puntuaciones que indican poca asequibilidad y se ubican en los últimos puestos de la lista son: Grand Rapids, Michigan (66,85), Colón, Ohio (66,71), Des Moines, Iowa (66,58), Buffalo, Nueva York (66,56) y Henderson, Nevada (66,51).

Sin embargo, datos de Zillow señalan que en ciudades como Santa Bárbara, California, el precio promedio de una vivienda puede alcanzar los $1,85 millones de dólares.

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