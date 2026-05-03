Los precios de las viviendas cayeron en algunas ciudades de EE.UU., señalan datos de ATTOM

Aunque los precios de las viviendas en muchos estados del país se han disparado a niveles históricos, impidiendo que gran parte de los compradores principiantes accedan a estos inmuebles, datos inmobiliarios de ATTOM indicaron recientemente que, debido a una reestructuración en ciertas zonas del país, los costos han caído hasta un tercio.

A través de un informe, ATTOM comparó los precios promedios de las viviendas en ciertas ciudades del país, y señaló que en el primer trimestre de este año en al menos 39 de 129 ciudades más grandes los costos disminuyeron considerablemente; muchas de estas zonas están ubicadas en estados como Florida y California.

Según el análisis, los precios han caído hasta un 9% en comparación con el año anterior; sin embargo, muchas de estas disminuciones también se están observando en ciudades donde los costos se dispararon durante la pandemia y se mantuvieron desde entonces.

Bryce Ocepek, agente inmobiliario, comentó que es común que “el producto (la vivienda) permanezca en el mercado, luego le bajan el precio, luego permanece allí más tiempo y le vuelven a bajar el precio, y al final termina siendo superado por compradores con poder de negociación”, dijo.

Pero realmente, el problema de la asequibilidad, como lo han planteado otros especialistas del mercado, es la falta de inventario en medio de una elevada demanda, y hasta que no se resuelva con una mayor oferta, los precios permanecerán altos a nivel nacional.

Por su parte, Jake Krimmel, economista sénior de Realtor.com, comentó que otro problema que también ajusta al sector y afecta a ciertas áreas metropolitanas es el vertiginoso aumento de los seguros de viviendas e impuestos sobre la propiedad.

Por ejemplo, los costos promedio de un seguro de vivienda en la región suroeste aumentaron hasta un 18%, principalmente por los riesgos geográficos. “Las primas son más altas en la zona sur del estado de Florida, donde los huracanes amenazan una gran concentración de viviendas de alto valor. Los condados más caros son Monroe ($22,436), Miami-Dade ($15,715) y Palm Beach ($14,235)”, destaca un informe de Insurify.

En este caso, Ocepek añade que “cuando una propiedad no se vuelve asegurable debido a los daños sufridos por un huracán, su valor se deprecia significativamente; no se trata solo de unos pocos puntos. Eso también puede distorsionar un poco los datos, donde algunas propiedades se devalúan drásticamente, mientras que otras mantienen su valor dependiendo de si se vieron afectadas por el huracán o no”.

Sin embargo, Krimmel considera que, a diferencia de años anteriores, actualmente el mercado inmobiliario está mejorando el panorama para los futuros compradores, “aunque no diría que es una recuperación total ni que se ha vuelto a la normalidad. Simplemente parece que se está normalizando un poco”, destacó.

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