La tasa hipotecaria en EE.UU. aumentó al 6.30% en la última semana de abril

De acuerdo con el último informe de Freddie Mac correspondiente al mes de abril, se conoció que las tasas hipotecarias de referencia fija a 30 años aumentaron de los 6.23% a los 6.30%, mientras que el tipo hipotecario de referencia a 15 años se ubicó en los 5.64% en comparación con los 5.58% de la semana anterior.

Al respecto, Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, comentó que “dado que los tipos de interés habían disminuido ligeramente en las últimas semanas, la demanda de compra se ha acelerado, y las solicitudes de compra han aumentado a más del 20% con respecto al año anterior”, dijo.

Para Khater la demanda de compra de vivienda se ha mantenido firme en la temporada de primavera, señalando además que, en comparación con años anteriores, los posibles compradores han reaccionado positivamente a las tasas hipotecarias como a un mayor inventario.

Sin embargo, Jiayi Xu, economista de Realtor.com, considera que el mercado sigue influenciado por factores externos como el conflicto en Oriente Medio, que ha provocado el aumento de la inflación debido al encarecimiento de los precios de la energía.

Esos factores, según Xu, son importantes para la toma de decisiones de cualquier comprador. “A pesar de las decisiones clave y la próxima transición de liderazgo en la Reserva Federal, es probable que la geopolítica sea el principal factor que influya en los tipos de interés hipotecarios a corto plazo”, dijo.

Si bien el sector inmobiliario no es afectado directamente por las decisiones que se tomen en la Reserva Federal sobre los tipos de interés, la evolución de los bonos del Tesoro a 10 años sí es un factor clave.

Xu añade que “tras el estancamiento de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán esta semana, el bono del Tesoro a 10 años subió por encima del 4.3% y superó el umbral del 4.4% después de que la Reserva Federal mantuviera los tipos de interés sin cambios y expresara su preocupación por la incertidumbre general vinculada a la tensión en Oriente Medio”.

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