Tasas hipotecarias en EE.UU. vuelven a aumentar, mostrando fuerte volatilidad en el mercado inmobiliario

De acuerdo con el informe de Freddie Mac publicado este jueves, las tasas hipotecarias con referencia 30 años aumentaron desde los 6.30% a los 6.37% para el cierre de la primera semana de mayo, lo que sugiere que el mercado inmobiliario sigue mostrando cierta volatilidad e inestabilidad que podría alejar en las próximas semanas a los futuros compradores.

Al respecto, Lisa Sturtevant, economista jefe de Bright MLS, considera que “la expectativa de que las tasas de interés se sitúen por debajo del 6% esta primavera ha desaparecido, y es probable que compradores y vendedores se enfrenten a tasas en torno al 6.50% durante el verano”, declaró a ABC News.

Por su parte, las tasas hipotecarias fijas a 15 años también aumentaron de los 5.64% a los 5.72% en la última semana, acercándose lentamente a los 5.89% de hace un año, según análisis de Freddie Mac.

Los tipos de interés hipotecarios más altos están siendo una reacción al mercado de bonos del Tesoro a 10 años, que se situó en 4.37% este jueves y que en los últimos meses se ha visto influenciado por el encarecimiento de los precios de la energía ante el conflicto en Oriente Medio, que no solo ha generado el cierre en el estrecho de Ormuz y tensión geopolítica en general, sino que ha intensificado la incertidumbre en cuanto a la economía y la presión inflacionaria.

Aunque esta semana datos inmobiliarios de ATTOM revelaron que en algunos estados los precios de las viviendas comenzaron a descender luego de alcanzar niveles históricos. En al menos 39 de las 129 ciudades más grandes del país, los precios cayeron hasta un 9% en comparación con el año anterior.

Según Jake Krimmel, economista sénior de Realtor.com, aunque la tendencia no muestra una recuperación total ni que se ha vuelto a la normalidad, “simplemente parece que se está normalizando poco a poco”, dijo, lo que es algo positivo para los futuros compradores.

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