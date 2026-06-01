Cuáles son los 5 mercados de viviendas de alquiler en EE. UU. con mayor demanda para este verano, según Zillow
California se posiciona como uno de los estados más atractivos para el alquiler, razón por la cual la competencia es más intensa
Desde que se disparó la inflación a mediados del 2022 y los precios de las viviendas comenzaron a aumentar, el mercado inmobiliario se ha visto fuertemente ajustado con altas tasas hipotecarias y falta de inventario que ha provocado que muchos futuros compradores se mantengan al margen del sector.
Sin embargo, esto ha favorecido al mercado de alquileres que en los últimos años alcanzó gran demanda y a medida que se acerca este verano hay algunas ciudades en el país que ofrecen las mejores opciones.
Un informe publicado recientemente por Zillow, evaluó cuáles son los cinco mercados de viviendas de alquiler en EE.UU. con mayor demanda para este verano, siendo California uno de los lugares más atractivos.
Al respecto, Kara Ng, economista sénior de Zillow comentó que “en los mercados de alquiler más demandados, la lógica es sencilla: hay más personas que quieren vivir allí que viviendas disponibles para alquilar, ya sea por el acceso a servicios, un mercado laboral sólido o lazos familiares; los inquilinos compiten por una oferta limitada”, dijo.
En el análisis de Zillow se califica a las ciudades dependiendo del Índice de Alquileres Observados de Zillow (ZORI), la previsión de la tasa de desocupación y el crecimiento anual de los alquileres, pero Ng agregó que, “los mercados que no figuran en la lista no necesariamente carecen de demanda; simplemente hicieron un mejor trabajo al incorporar nueva oferta”.
San Francisco, California
- ZORI:$3,206
- Previsión de tasa de desocupación: 4,3%
- Crecimiento anual de los alquileres: 5,4%
Chicago, Illinois
- ZORI:$2,219
- Previsión de tasa de desocupación: 5,3%
- Crecimiento anual de los alquileres: 5,7%
Nueva York, Nueva York
- ZORI: $3,406
- Previsión de tasa de desocupación: 4,3%
- Crecimiento anual de los alquileres: 4,5%
Providence, Rhode Island
- ZORI: $2,154
- Previsión de tasa de desocupación: 5,1%
- Crecimiento anual de los alquileres: 5%
Hartford, Connecticut
- ZORI: $1,940
- Previsión de tasa de desocupación: 4,3%
- Crecimiento anual de los alquileres: 3,9%
Ng añadió que, “en 2024, Estados Unidos construyó más viviendas nuevas que en cualquier otro año del último medio siglo, pero ese auge pasó de largo en gran medida por el noreste y la costa de California, razón por la cual la competencia en el mercado de alquileres es tan intensa allí”, dijo.
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