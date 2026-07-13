Estudio reveló que cada vez más estadounidenses se están endeudando en sus compras de alimentos

Con una inflación por encima del 4%, cada vez más estadounidenses recurren a sus tarjetas de crédito para gastos esenciales, tendencia que ha provocado en los últimos meses un elevado endeudamiento entre el promedio de los hogares que buscan sortear los altos precios de los artículos básicos.

Aunque, en el último informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el mayor aumento se observó en gasolina con un 0.7%, vivienda y alquiler con un 0.3% y 0.5% respectivamente, el costo de los alimentos también se registró al alza en mayo con un 0.2%, generando fuerte presión sobre los bolsillos de los consumidores.

Por lo que un reciente análisis del centro de estudios independiente, Urban Institute, reveló que al menos un 25% de los consumidores que estaban usando sus tarjetas de crédito para comprar alimentos no pueden pagar el saldo completo o mínimo, y en su mayoría recurren al llamado “compra ahora y paga después”.

Al respecto, Kassandra Martinchek, coautora del estudio y experta en políticas públicas del Urban Institute, comentó que “las familias siguen necesitando comer. Siguen necesitando cubrir sus necesidades básicas. Ahora tienen la carga adicional de tener que pagar sus deudas, lo que podría limitar su capacidad para cubrir sus necesidades básicas en el futuro y recuperarse económicamente”.

Y es que tan solo en los últimos cinco años, el precio de los alimentos en Estados Unidos ha aumentado hasta un 32%, lo que ha generado preocupación sobre la asequibilidad de la comida; incluso los investigadores de Urban Institute afirmaron que al menos un 20% de los consumidores recurrían a sus ahorros para gastos cotidianos.

Martinchek señaló que “para las familias de bajos y medianos ingresos, los alimentos representan una parte muy importante de su presupuesto, por lo que cuando suben los precios de los alimentos, tienen mucho menos margen de maniobra para afrontar ese gasto”, dijo, por lo que muchas familias suelen recurrir a ayudas de asistencia económica gubernamental para abastecerse.

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