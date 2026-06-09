Costco reduce precios en productos Kirkland Signature: una estrategia para sus socios

La cadena mayorista Costco anunció una serie de reducciones de precios en productos de su marca propia Kirkland Signature, una estrategia con la que busca fortalecer su propuesta de valor para los socios en medio de un entorno marcado por el aumento de algunos costos de consumo.

Durante la presentación de resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026, el director financiero, Gary Millerchip, informó que varios artículos de la marca Kirkland registraron ajustes a la baja en sus precios.

Productos Kirkland que bajaron de precio

Entre los productos con descuentos se encuentran las alitas crujientes Kirkland Signature, cuyo precio pasó de $16.99 a $14.99 dólares. Las almendras cubiertas con chocolate con leche bajaron de $19.99 a $18.99 dólares, mientras que las pelotas de golf Kirkland redujeron su precio de $32.99 a $29.99 dólares. En el caso de las sábanas tamaño king, el costo disminuyó de $89.99 a $79.99 dólares.

Según explicó Millerchip, la compañía busca aplicar reducciones cuando detecta oportunidades para hacerlo. Además, destacó que la marca Kirkland Signature continúa impulsando el crecimiento de las categorías de alimentos y mercancías diversas dentro de la empresa.

La cadena también ha ampliado su oferta de productos propios con nuevos lanzamientos como una bebida energética Kirkland Signature, palomitas de maíz con sal marina y leche ultrafiltrada.

La estrategia de Costco para ofrecer más ahorro

Durante la misma conferencia, la empresa señaló que sus márgenes registraron una disminución interanual, principalmente por una reducción en los márgenes de alimentos. De acuerdo con el director financiero, esto se debe a la decisión de bajar los precios de productos de consumo frecuente, entre ellos huevos y carne de res, con el objetivo de generar un mayor ahorro para los socios.

La compañía también indicó que una mayor proporción de las cuotas de membresía se destinó al combustible debido al incremento en los precios de la gasolina. Según se explicó durante la llamada, este aumento está relacionado con el conflicto bélico en Irán.

En la sesión de preguntas y respuestas, Millerchip reiteró que la estrategia de Costco consiste en ofrecer más valor mediante precios más bajos en alimentos. Por su parte, el director ejecutivo, Ron Vachris, aseguró que los cambios en precios responden a decisiones estratégicas y no a reacciones de corto plazo.

“Siempre hemos dicho que somos los primeros en bajar y los últimos en subir”, afirmó el directivo.

Los bagels de Costco generan debate entre consumidores

Mientras la compañía reduce precios en algunos artículos, otro ajuste reciente generó debate entre consumidores en redes sociales.

Usuarios reportaron que ciertas sucursales comenzaron a vender los bagels Kirkland Signature en paquetes individuales de ocho unidades por $4.99 dólares. Anteriormente, los clientes podían adquirir dos paquetes que sumaban 12 piezas por $5.99 dólares.

La modificación fue celebrada por algunos compradores, quienes consideraron que el nuevo formato ayuda a evitar el desperdicio de alimentos al permitir adquirir una cantidad menor.

Sin embargo, otros consumidores cuestionaron el cambio al considerar que el precio por unidad aumentó respecto a la presentación anterior. Algunos comentarios también señalaron reducciones de tamaño en otros productos de panadería, como los muffins, acompañadas de precios más elevados.

La discusión refleja las diferentes percepciones de los clientes frente a los ajustes de precio y tamaño de los productos, mientras Costco mantiene su estrategia de reforzar el valor de su oferta a través de descuentos selectivos y nuevos productos de marca propia.

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