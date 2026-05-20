Costco ofrece nuevo helado en sus patios de comida y los clientes se apresuran a probarlo

Uno de los atractivos de la cadena de club de precios Costco son las increíbles ofertas en sus patios de comida que, pese a los elevados precios de los alimentos, sus menús siguen siendo asequibles para los comensales.

Por lo que, para este verano, el minorista no solo mantendrá su famoso combo de hot dog de $1.50 al que le ha agregado una nueva opción de bebida, sino además su nueva propuesta de helado que ha motivado a sus clientes a probarlo antes de que se agote.

Se trata del nuevo Strawberry Shortcake Sundae, el cual se suma a la línea de helados de Costco, la cual incluye Caramel Churro Sundae y Double Chocolate Mint Sundae, lanzados a principios de este año y que también se volvieron muy buscados por los clientes.

Por ahora, este helado suave de fresa con capas de sirope de fresa y trozos de bizcocho estará solo en sucursales selectas de Costco en todo el país. Se podrá conseguir por tan solo $2.99, por lo que los comensales ya están publicando sus reseñas en las redes sociales sobre este nuevo postre, indicando que es “simplemente el mejor helado del mundo”.

Costco ha recibido buenas reacciones en cuento a esta nueva propuesta; sin embargo, muchos clientes no se sienten satisfecho al mencionar que la mayoría de sus nuevos productos desaparecen o son reemplazados demasiado rápido.

Finalmente, desde el 2024, el minorista tiene una política estricta en la que solo pueden acceder a los patios de comida aquellos clientes que cuenten con una membresía.

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