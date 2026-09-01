Lourdes Del Río se despide de Univision; la cadena aceptó su renuncia

Lourdes Del Río es una periodista puertorriqueña que trabajó en Univision durante 27 años. Y ahora, con 61 años, da un paso al costado y decide despedirse de la cadena. Del Río conversó con Mandy Fridmann para “Las Top News” y en dicha plática confirmó haber sido ella quien tomara la decisión de despedirse de la televisora hispana.

En la conversación con Fridmann fue clara al decir: Confirmo que sí, que es cierto. Hace un poco más de dos semanas renuncié a Univision, efectivo el primero de septiembre, que es este próximo martes. Súper buena onda todo, aceptaron mi renuncia, les di sus días respectivos”.

Lourdes se mostró muy honesta en sus reflexiones con Mandy. Aceptó que en Univision vivió buenos y malos momentos y que, como era de esperarse, extrañará a muchos de sus compañeros. Porque al fin de cuentas, 27 años son alrededor de 9,855 días.

La decisión, al parecer, tiene que ver con el hecho de sentir que su ciclo dentro de la cadena ya había llegado a su final. “Sentí que este ciclo ya lo había completado”, dijo en la entrevista. Porque además ya está alistándose para su nuevo proyecto. Esto la tiene feliz y con mucha ilusión de empezar de cero con algo que le pertenecerá de principio a fin. Y el solo hecho de tener esa oportunidad la hace saberse bendecida.

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