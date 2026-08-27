“TU conexión” es el nuevo programa de TelevisaUnivision conducido por Roberto, Arana y Jessi

La cadena TelevisaUnivision ha presentado su nuevo programa del fin de semana. Hablamos de “TU conexión”, un espacio en el que contaremos con la conducción estelar de Roberto Hernández, Arana Lemus y Jessi Rodríguez.

El estreno de este proyecto está programado para el sábado 12 de septiembre y arrancará su transmisión en el horario de las 3 p. m. Este / 2 p. m. Centro por Univision.

Según han explicado los conductores, este proyecto busca presentar su contenido con una mirada fresca, espontánea y sin filtros a los contenidos de sus canales: Univision, UNIMÁS, TUDN, incluido ViX.

Jessi Rodríguez, Arana Lemus y Roberto Hernández conducirán el espacio de “Tu Conexión”. / Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

Mediante un comunicado de prensa, TelevisaUnivision ha querido explicar lo que presentará cada conductor dentro del show. En el caso de Arana Lemus sabemos que ella nos dará análisis directo y espontáneo, conectado con las conversaciones y reacciones en tiempo real; Jessi Rodríguez sumará frescura, carisma y una mirada desde dentro de Univision; mientras que Roberto Hernández, con experiencia en la televisión y los medios digitales, aportará una perspectiva crítica, humor y conexión natural con las nuevas generaciones.

Pronto podrán disfrutar de nuestra entrevista con Roberto, Jessi y Arana y escucharán de primera mano lo que los tres pretenden aportar a la televisión hispana y al público de TelevisaUnivision con este proyecto de “TU conexión”.

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