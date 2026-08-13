Eugenio Siller y Samadhi Zendejas se suman al elenco del melodrama “Todavía te amo”

El actor mexicano Eugenio Siller volverá a pisar los sets de grabación tras una década alejado de las telenovelas. El proyecto que lo ha hecho romper esta pausa se titula “Todavía te amo” y estará dirigido por Carlos Bardasano para TelevisaUnivision.

De manera inesperada, se confirmó al galán de melodramas como “Al Diablo con los Guapos” y “Mi pecado” como parte del elenco oficial. Su participación consistirá en dar vida a uno de los villanos de la historia.

Sin embargo, la inclusión de Eugenio Siller a este proyecto de TelevisaUnivision no fue la única sorpresa lanzada por parte de la producción.

Y es que otra personalidad confirmada fue la histrionisa Samadhi Zendejas, quien vuelve a la televisora en la que arrancó su carrera como actriz en el año 2009, con la telenovela “Atrévete a Soñar”, protagonizada por Danna Paola.

De acuerdo con el comunicado, la estrella de historias como “Falsa Identidad”, “Enemigo íntimo” y “Mariposa de Barrio” será la encargada de antagonizar la “Todavía te amo” junto al galán Eugenio Siller.

Por su parte, los protagonistas de esta producción serán los actores Scarlet Gruber y Brandon Peniche. Junto a ellos, actuarán: Susana González, Gabriel Soto, Azela Robinson, Felicia Mercado y Alex Perea, por mencionar algunos.

“Todavía te amo”, dirigida por Carlos Bardasano y basada en la historia clásica escrita por Delia Fiallo, se transmitirá en Estados Unidos por la señal de Univision en marzo de 2027.

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