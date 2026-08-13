Eugenio Siller y Samadhi Zendejas se suman al elenco del melodrama “Todavía te amo”
Los famosos han sido confirmados como parte del elenco de la nueva producción de Carlos Bardasano para TelevisaUnivision
El actor mexicano Eugenio Siller volverá a pisar los sets de grabación tras una década alejado de las telenovelas. El proyecto que lo ha hecho romper esta pausa se titula “Todavía te amo” y estará dirigido por Carlos Bardasano para TelevisaUnivision.
De manera inesperada, se confirmó al galán de melodramas como “Al Diablo con los Guapos” y “Mi pecado” como parte del elenco oficial. Su participación consistirá en dar vida a uno de los villanos de la historia.
Sin embargo, la inclusión de Eugenio Siller a este proyecto de TelevisaUnivision no fue la única sorpresa lanzada por parte de la producción.
Y es que otra personalidad confirmada fue la histrionisa Samadhi Zendejas, quien vuelve a la televisora en la que arrancó su carrera como actriz en el año 2009, con la telenovela “Atrévete a Soñar”, protagonizada por Danna Paola.
De acuerdo con el comunicado, la estrella de historias como “Falsa Identidad”, “Enemigo íntimo” y “Mariposa de Barrio” será la encargada de antagonizar la “Todavía te amo” junto al galán Eugenio Siller.
Por su parte, los protagonistas de esta producción serán los actores Scarlet Gruber y Brandon Peniche. Junto a ellos, actuarán: Susana González, Gabriel Soto, Azela Robinson, Felicia Mercado y Alex Perea, por mencionar algunos.
“Todavía te amo”, dirigida por Carlos Bardasano y basada en la historia clásica escrita por Delia Fiallo, se transmitirá en Estados Unidos por la señal de Univision en marzo de 2027.
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