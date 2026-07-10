Samadhi Zendejas confirma romance con Gabito Ballesteros: “Estoy muy contenta”

El 2026 ha sido un año de nuevos comienzos para Samadhi Zendejas, y en el plano amoroso la vida le sonríe tras haber coincidido con el cantante Gabito Ballesteros. ¿El motivo? Ambos protagonizan una historia de amor digna de película sobre la que habló en una entrevista reciente.

Fue durante su paso por el Aeropuerto de la Ciudad de México que la protagonista de “Vuelve a mi” rompió el silencio sobre su situación sentimental, apenas unos días después de haber compartido una comprometedora fotografía en Instagram junto al intérprete.

Al ser cuestionada por la prensa sobre esta nueva oportunidad en el amor, Samadhi Zendejas confirmó encontrarse más feliz que nunca: “Sí, estoy muy contenta, es un gran ser humano, muy feliz de compartir con él”, mencionó en las imágenes difundidas por Imagen Televisión.

Pese a que prefirió no revelar los detalles sobre cómo se conocieron, la famosa de 31 años admitió que ya llevaban tiempo conociéndose y saliendo antes de consolidar su noviazgo.

Sobre las cualidades que la hicieron caer rendida ante los pies de Gabito Ballesteros, Zendejas comentó: “Él es muy auténtico, muy, muy increíble. Entonces, no es difícil enamorarse de él”.

En este sentido, adelantó que el público podrá ser testigo de las aventuras que vivirán juntos a través de redes sociales: “Estamos muy felices, muy contentos, y nada, ustedes ya nos van a poder seguir viendo por ahí”, dijo antes de finalizar la entrevista.

Así confirmaron su romance Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros

Las declaraciones de la histrionisa se dieron a solo unos días de haber encabezado los titulares por ser captada de lo más cariñosa con el cantante tras uno de sus conciertos. En el video difundido en redes sociales se aprecia a ambos famosos compartiendo un beso en el pasillo del Hipódromo de las Américas.

Debido al revuelo que se generó, Gabito y Samadhi decidieron poner fin a los rumores con una contundente historia de Instagram en la que el intérprete de temas como “Gané” y “Lady Gaga” y la protagonista de telenovelas comparten un beso.

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