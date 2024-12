Horacio Pancheri opina sobre el hermano de Samadhi Zendejas

El año pasado Horacio Pancheri se vio envuelto en la polémica por supuestas declaraciones que hizo acerca de la actriz Samadhi Zendejas. Y ahora que el hermano de ésta (Adriano) fue acusado por dos de su ex parejas por presuntas agresiones físicas, el argentino habló sobre ellos, señalando que ahora viven el “karma” por lo que le hicieron.

Tras ejercitarse, Samadhi Zendejas menea sus caderas usando leggings de látex

Entrevistado para el programa “Venga La Alegría” Pancheri dijo: “Ahora me gustaría que este chico pida disculpas a sus mujeres. Que él sí agredió, y que hay pruebas de sus ex novias…Así como me atacaron, y él me pidió que pida disculpas, cosa que hice; cosa que nunca me contestaron. Me bloquearon, y tengo las pruebas, pues ahora que salgan a dar la cara. Ni él ni ella salieron a hablar”.

Samadhi Zendejas responde a los rumores de romance con William Levy

El actor y modelo incluso cuestionó la postura de silencio por la que ha optado Samadhi Zendejas: “Ella, promujer, ¿no sales a hablar de tu hermano, de lo que pasó?”

@vengalaalegria ¿Karma?😱 Horacio Pancheri critica a Samadhi Zendejas y pide que reaccione a polémica de su hermano de la misma forma que cuando le dijo “fea”.👁️👄👁️ #VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. ♬ sonido original – Venga La Alegría

Para Horacio, el daño que le hicieron Samadhi y Adriano fue devastador: “Me mató, y yo no la conozco, no hablo con ella, no tengo su teléfono, no la sigo, ella no me sigue. Me mató mi reputación, la tiró al piso. Tantos años de trabajo en México. Y yo la busqué, y no me contestó. A él también lo busqué, y él no me contestó; solamente me puso en Twitter: “¿Tanto te costaba pedir disculpas?” Un año después, karma”.

Pancheri volvió a asegurar que él nunca le dijo fea a la actriz, y que le hackearon su teléfono: “Yo dije: ‘A mí las redes me las hackearon. Le escribieron a varias personas, y cuando yo le pido disculpas (a ella), la gente me mató“.

¿Qué pasó entre Horacio Pancheri y los Zendejas?

En octubre de 2023 Horacio Pancheri se vio envuelto en una controversia luego de que la actriz Samadhi Zendejas hiciera pública una conversación de la cuenta privada del argentino, donde supuestamente, al equivocarse de destinatario, le habría mandado por error un mensaje donde se refría a ella como “fea”.

En su momento Adriano Zendejas fue quien se mostró más enojado y le exigió disculpas públicas a Horacio, y aunque éste lo hizo (asegurando que su cuenta había sido hackeada), nunca fue eximido por la actriz, un hecho que dañó de manera significativa la imagen de Pancheri ante el público mexicano.

Sigue leyendo: