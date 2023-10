El sensual look con el que Samadhi Zendejas se vengó de Horacio Pancheri por llamarla “fea”

Hace más de una semana se desató una polémica porque la actriz Samadhi Zendejas exhibió un mensaje del actor Horacio Pancheri llamándola “fea”. Ahora la protagonista de ‘Vuelve A Mí’ presumió sus atributos con un seductor look con el que aseguró sentirse “muy bonita”.

Fue durante la Gala del Día de Muertos de la revista Vogue México que la joven aprovechó para resaltar en el evento luciendo un atuendo que pudiera considerarse como una contundente respuesta a la crítica que recibió.

Samadhi llegó al desfile de modas luciendo un atrevido enterizo de encaje negro, ajustado al cuerpo, debajo un body negro y para dar un toque elegante un saco ‘oversize’ en el mismo color.

Para completar su look para el evento de la famosa revista, llevó el cabello con un recogido producido y un maquillaje con enfoque en los labios, pues los llevaba en un tono rojo intenso.

Samadhi agradeció por el apoyo ante la polémica

Durante su paso por la alfombra roja de la Gala del Día de Muertos de Vogue Zendejas tuvo un encuentro con la prensa en el que expresó su agradecimiento con quienes la apoyaron de sus colegas y seguidores tras el mensaje de Pancheri.

“Yo creo que lo que tenía que decir ya lo dije. Algo que siempre tenemos que apoyar es lo que ustedes me están haciendo sentir ahorita. Sentirme hermosa, agradecida con todos ustedes. Creo que, esa red de apoyo entre mujeres, la hubo”, dijo la actriz.

La protagonista del melodrama de Telemundo dio a entender que no le hace falta una disculpa de Horacio Pancheri porque ella publicó el mensaje solo para motivar a las mujeres a no quedarse en silencio cuando reciban comentarios negativos.

“Creo que las mujeres deberíamos hacer una red de apoyo y decir basta a las cosas que no nos suman. A mí, las cosas que no me suman, las voy a decir. Voy a hacer esto siempre, hacer partícipe a todas mis seguidoras. No, ya de ese tema (no hablaré)”, comentó.

Sobre cómo se siente actualmente aseguró: “(Estoy) muy feliz. Me siento en uno de los momentos más bonitos de mi vida. Realizándome, haciendo proyectos. Estoy súper feliz”.

¿Qué le dijo exactamente Horacio Pancheri?

Según la publicación que realizó la mexicana en sus ‘stories’ de Instagram, el argentino le envió un mensaje privado con la frase: “v*rg* que es fea eh”.

“Alguien que le diga al señor que, en lugar de opinar de la belleza de una mujer, que meta en unas clases de actuación”, escribió Samadhi sobre la captura de pantalla del mensaje de Horacio.

Captura de pantalla

Poco después de la publicación, Horacio le ofreció disculpas y aseguró que le habían “hackeado” la cuenta de Instagram y desde entonces se ha mantenido alejado de las redes sociales.

