Samadhi Zendejas rompe el silencio sobre William Levy: “Es un gran ser humano”

Con el estreno de su nuevo melodrama a la vuelta de la esquina, la actriz Samadhi Zendejas se dio el tiempo de platicar sobre su experiencia en esta nueva producción, así como su coprotagonista, el cubano William Levy.

En entrevista con People en Español, la mexicana se dijo más que feliz por su regreso a la pantalla chica el próximo 9 de octubre al prime time de Telemundo. Y es que para la famosa este trabajo comenzó desde hace mucho tiempo.

“Es un personaje que vengo luchando desde hace casi 1 año y ver que todo esto se hizo realidad me llena de vida (…) Vuelve a mí es un sueño cumplido. Poder decir valió la pena no tirar la toalla porque aquí estoy logrando lo que un día me propuse”, contó Zendejas.

Las preguntas sobre su experiencia al compartir pantalla con William Levy fueron imposibles de esquivar; y es que no podemos olvidar que desde hace unos meses han encabezado los titulares por haber iniciado una supuesta relación que ninguno ha confirmado.

Samadhi Zendejas se deshizo en halagos hacia el galán de telenovelas, ya que su experiencia dentro del melodrama ha sido más fácil de navegar gracias a su apoyo.

“Mi ojos bonitos (así le dice Nuria a Santiago) ha sido un gran compañero. La manera que me ha ayudado a llevar este protagónico de su mano ha sido muy grato“, contó.

“Es un gran ser humano y sobre todo demasiado ocurrente. Los días de llamado con él son mucho más ligeros. Aunque tengamos 30 escenas al día, él pone siempre un gran ambiente. Mis escenas más lindas han sido con el ojos bonitos”, finalizó.

Samadhi Zendejas regresa a las pantallas de Telemundo el 9 de octubre en la telenovela “Vuelve a mí”, donde da vida a ‘Nuria’, una madre que sufre el secuestro de su hijo y que hará hasta lo imposible para encontrarlo.

