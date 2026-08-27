Premios Juventud anuncia más artistas que se unirán a su transmisión en vivo, desde España

Hoy TelevisaUnivision confirmó una cuarta ola de artistas para la 23ª edición de Premios Juventud, que han aceptado la invitación a ser parte de esta fiesta de la música, evento que se prepara para su histórica transmisión desde Starlite Marbella, España. Esa noche el actor Antonio Banderas será homenajeado como Agente de Cambio y la conducción del evento estará a cargo de Jesús Vázquez, Alejandra Espinoza y Clarissa Molina.

La entrega de premios se transmitirá el 3 de septiembre y el público podrá disfrutar de esta gala por Univision, UNIMÁS, Galavisión, ViX y YouTube, de costa a costa en EE. UU. a las 7 p. m. ET / 6 p. m. CT / 4 p. m. PT, y en México por Canal 5 a las 5 p. m.

La cuarta ola de artistas confirmados incluye a:

Alofoke Music, Arlene MC y Jey One están listos para presentar en vivo su éxito “Saca Punta” en Premios Juventud. El tema, nominado en la categoría Mejor Canción Dembow , ya supera las 37 millones de reproducciones en YouTube. El productor y magnate de los medios Santiago Matías (Alofoke) obtuvo dos nominaciones en los premios de este año, Mejor Canción Dembow y Mejor Canción Urbano Rhythmic , mientras que los artistas colaboradores Arlene MC y Jey One recibieron cada uno una nominación a Mejor Canción Dembow. “Saca Punta” reúne a Alofoke Music con Arlene MC, Jey One y La Más Doll, uniendo distintas voces de la nueva generación del movimiento urbano dominicano.

y están listos para presentar en vivo su éxito “Saca Punta” en Premios Juventud. El tema, nominado en la categoría , ya supera las 37 millones de reproducciones en YouTube. El productor y magnate de los medios Santiago Matías (Alofoke) obtuvo dos nominaciones en los premios de este año, y , mientras que los artistas colaboradores Arlene MC y Jey One recibieron cada uno una nominación a “Saca Punta” reúne a Alofoke Music con Arlene MC, Jey One y La Más Doll, uniendo distintas voces de la nueva generación del movimiento urbano dominicano. Fariana y Kiko El Crazy regresarán al escenario de Premios Juventud para interpretar “Me Muevo”, nominada a Mejor Canción Dembow, que reinterpreta el icónico tema de La Makina “No Me Digas Que No” a través de una visión distintiva de dembow. La cantante colombiana Fariana llega a la noche con cuatro nominaciones, incluyendo Mejor Canción Dembow, Tropical Hit, Tropical Mix y Mejor Álbum Tropical, mientras que el artista dominicano Kiko El Crazy cuenta con dos nominaciones a Mejor Canción Dembow y Tropical Mix.

y regresarán al escenario de para interpretar “Me Muevo”, nominada a que reinterpreta el icónico tema de La Makina “No Me Digas Que No” a través de una visión distintiva de dembow. La cantante colombiana Fariana llega a la noche con cuatro nominaciones, incluyendo y mientras que el artista dominicano Kiko El Crazy cuenta con dos nominaciones a y Kapo subirá al escenario de Premios Juventud junto a Wisin para un gran estreno mundial en televisión. El artista urbano colombiano, quien actualmente se prepara para lanzar su proyecto de álbum principal Afro Rosa para consolidar su trayectoria internacional, cuenta con una nominación a Afrobeat Latino del Año por su tema “La Villa” con Ryan Castro y Gangsta.

subirá al escenario de Premios Juventud junto a para un gran estreno mundial en televisión. El artista urbano colombiano, quien actualmente se prepara para lanzar su proyecto de álbum principal Afro Rosa para consolidar su trayectoria internacional, cuenta con una nominación a por su tema “La Villa” con Ryan Castro y Gangsta. Kenia Os y Xavi unirán fuerzas en el escenario de Premios Juventud para la interpretación del estreno mundial de su nueva colaboración, “Malas Mañas”. Ganadora de cuatro Premios Juventud y nominada a Girl Power, la cantante mexicana Kenia Os se encuentra actualmente llenando recintos masivos con su “K De Karma Tour”. Se presentará junto al fenómeno de la música regional mexicana y el dos veces ganador Xavi, quien llega a la noche con seis nominaciones: La Mezcla Perfecta, Mejor Mezcla Urbana, Mejor Canción Pop, Mejor Colaboración Música Mexicana, Mejor Fusión Música Mexicana y Artista Premios Juventud Masculino.

Ángela Aguilar es una de las artistas confirmadas para este evento. / Foto de Mezcalent. Crédito: Mezcalent

Artistas previamente confirmados:

Estas estrellas se suman a la lista de artistas previamente confirmados, que incluye a: Alleh, Ana Mena, Ángela Aguilar, Aria Vega, Camila Fernández, Camilo, Christian Nodal, DnD | Do Not Disturb, Eladio Carrión, Elena Rose, Elvis Crespo, Farruko, Greeicy, Juan Magán, La Oreja de Van Gogh, Manuel Carrasco, Marc Anthony, Mau y Ricky, Morat, Natanael Cano, Quevedo, Rous, Santos Bravos, Wisin, Silvestre Dangond y Yandel.

Los musicales de “Noche de Estrellas” incluyen a Chuyin, Juan Duque y Robi.

Stephanie Himonidis, Chiquibaby, en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, en el MGM Grand de Las Vegas. Crédito: John Locher | AP

Los presentadores de este año:

Amara “La Negra”, Angela Leiva, Boza, Candy Lover, Carlos Baute, Caroline Aquino, Chiquibaby, Christian Alicea, Chuyin, Codiciado, Corridos del Rey, Damn Goldo, DIA, Diego Klein, Edgardo Nuñez, EMJAY, Fabio Capri, Ileana Velázquez, Indy Fontaine, Isadora, J Noa, Jackie Guerrido, Jorge Bernal, Judeline, Mariangela, Melody, Nicomar Camacho, Paulina Goto, Raúl de Molina, Sebas Barcenas, Tony Grox & Lucycalys y Vicky Van.

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