Premios Juventud: ¿Quiénes son los artistas que se presentarán en la gala?

La música latina se alista para una noche histórica. La organización de los Premios Juventud confirmó una lista de artistas que se subirán al escenario el próximo 3 de septiembre en el emblemático anfiteatro Starlite de Marbella, España, en lo que será la primera edición de estos galardones celebrada en suelo europeo.

Entre los nombres principales figura la mexicana Ángela Aguilar, la más nominada de este grupo con tres candidaturas (Mejor canción mariachi música mexicana, Mejor álbum música mexicana y La mezcla perfecta). Aguilar regalará al público una versión inédita del clásico “Cielito lindo”.

Por su parte, el cantautor colombiano Camilo, ganador de seis Latin Grammy y tres Premios Juventud, ofrecerá un lanzamiento mundial en vivo. Camilo opta este año a las categorías de La mezcla perfecta y Mejor canción pop.

El género urbano tendrá una representación de alto nivel. Wisin interpretará un medley con sus éxitos “Saoco”, “Paleta” y “Gistro Amarillo”, compitiendo en Tropical mix y Mejor álbum urbano. Entretanto, su compañero Yandel ofrecerá un espectáculo sinfónico exclusivo diseñado para esta gala, en una edición donde opta al Álbum del año y Mejor mezcla urbana.

La representación de los corridos tumbados llegará de la mano de Natanael Cano, quien estrenará en televisión los temas “Mar Azul” y “CR7”. Asimismo, el cantautor español Manuel Carrasco debutará en la gala con un popurrí de “Buchito” y “Oh Si Pudiera”, nominado a Mejor euro song.

La velada también dará espacio a talentos emergentes. La colombiana Aria Vega (“La Nena de Quilla”) cantará un variado repertorio con “Tototo”, “Cule Poco” y “Chévere”, mientras compite en La nueva generación femenina y Afrobeat latino del año.

A ella se suman dos agrupaciones nominadas a Grupo o dúo favorito del año: DND (Do Not Disturb), con integrantes de Venezuela, Chile, Puerto Rico y EE. UU., que estrenará “Too Good”; y Santos Bravos, grupo multinacional que interpretará “Velocidade”.

La ceremonia se transmitirá en directo a través de Univision, UniMais, Galavisión, Canal 5 (México) y las plataformas ViX y YouTube.

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