Precios de los huevos en EE.UU. siguen cayendo a medida que la oferta se dispara

Tras varios meses en aumento influenciado principalmente por el brote de gripe aviar que afectó a cientos de granjas en el país, los huevos finalmente están disminuyendo su precio, y aunque esto supone un alivio para los consumidores, no es del todo para los productores.

Tan solo el año pasado, en ciertos estados del país, la docena podía costar hasta los $8, lo que representó un duro golpe para los presupuestos familiares e incluso locales de comida rápida y restaurantes, quienes tuvieron que aumentar los precios de algunos platillos en su menú.

Ante la crítica situación, la secretaria de Agricultura de EE. UU. había informado el año pasado que parte de la solución al problema de la escasez era la importación temporal del rubro, hasta que se controlara el brote y el sector retomara sus producciones con normalidad.

No obstante, de acuerdo con cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales, para marzo de este año se registró una caída del 44.7% en los precios de los huevos, en medio de una temporada de recuperación de la producción que ha generado preocupación en los productores, ya que aseguran que ahora hay un creciente exceso de oferta, obligándolos a disminuir en gran manera los precios por docena.

Los agricultores no se sienten tan satisfechos como se esperaba con la caída de los precios, no mientras los costos de producción permanezcan elevados. Desde el 2022, los precios de los insumos se han disparado y ahora, con los precios del combustible más altos, los productores temen pérdidas.

Al respecto, Thomas Flocco, director ejecutivo del productor de huevos Pete & Gerry’s, comentó que “todas estas presiones de costos se están reflejando en la estructura de costos. Aproximadamente la mitad del costo de una docena de huevos premium corresponde al alimento de las aves. El diésel tiene un impacto inmediato. Tenemos que desplazarnos para conseguir esos huevos”, comentó a CNBC.

Por su parte, Emily Metz, directora ejecutiva de la American Egg Board, expresó que, si bien la oferta mejoró para los consumidores, los altos costos de producción no desaparecieron, generando gran carga en los agrícolas.

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