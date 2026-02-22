El precio de los huevos cae en EE.UU. y preocupa a los agricultores

Ante el elevado costo de los alimentos, una buena noticia para los consumidores estadounidenses es que el precio de los huevos está comenzando a caer en picada; sin embargo, los agricultores no se sienten tan satisfechos como se esperaba.

De acuerdo con datos publicados recientemente por la Oficina de Estadísticas Laborales, el precio promedio de la docena de huevos se ubicó en los $2.58; la disminución representa más de la mitad, en comparación con los $4.95 de enero del 2025, aunque su costo llegó a alcanzar históricos de más de los $6 dólares.

La principal razón del disparo de los precios fue el brote de gripe aviar que afectó a cientos de granjas de gallinas ponedoras, provocando una gran escasez ante la elevada demanda, y si bien este año se ha observado una recuperación de las bandadas de aves, los agricultores están comenzando a vender con pérdidas, algo que les genera mucho descontento.

Datos registrados por Metz destacan que, durante el invierno del 2025, más de 50 millones de gallinas ponedoras fueron afectadas por la gripe aviar. Actualmente, se está equilibrando la oferta en el mercado, pero para Emily Metz, presidenta y directora ejecutiva del grupo de recursos creado por American Egg Board, “los agricultores han cambiado una crisis por otra”, dijo al referirse a la caída de los precios.

Mientras los agricultores están invirtiendo para mantener la producción y reforzar la bioseguridad de sus granjas, los precios con los que venden sus huevos son irrisorios al comparar la velocidad con la que pasaron de sus máximos históricos a mínimos insignificantes para los productores.

Según Jada Thompson, profesora asociada de economía agrícola en la Universidad de Arkansas, los agricultores gastan en promedio entre 98 centavos y $1,05 dólares para la producción, sin incluir los costos de empaquetado y transporte, los cuales también han aumentado en los últimos años, por lo que vender la docena de huevos en menos de $3 dólares es pérdida para los agricultores.

En este sentido, Thompson consideró que “la preocupación a largo plazo para los productores es que, si la empresa quiebra, habrá menos competencia. Así que podríamos tener escasez de huevos más adelante”, destacó.

En esto coincide Metz, quien comentó que “estamos viendo a agricultores con dificultades en el mercado, y si estas condiciones persisten, perderemos explotaciones agrícolas familiares. Y eso será devastador para nuestra industria. Nuestros agricultores aún necesitan herramientas para combatir este virus y garantizar que estos altibajos se mitiguen por todos los medios posibles; esto traerá a la industria del huevo la certeza y la tranquilidad que tanto necesita”, dijo.

